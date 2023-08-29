《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》十四屆全國人大常委會第五次會議在北京

人民大會堂舉行第一次全體會議。受國務院委託，財政部部長劉昆作關於今年以來預算執行情況

的報告。報告介紹了落實十四屆全國人大一次會議預算決議情況，提出下一步要加力提效實施好

積極的財政政策，支持做強做優實體經濟，切實保障和改善民生，防範化解地方政府債務風險，

進一步嚴肅財經紀律。

劉昆表示，今年以來預算執行情況總體平穩，但在財政運行和預算執行中也存在一些困難和

問題，對此高度重視，將積極採取措施加以解決。下一步，將加大宏觀政策調控力度，著力擴大

內需、提振信心、防範風險，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改

善、風險隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。



＊今年新增專項債券力爭在９月底前發行完畢，項目專項債１０月底前使用完畢＊



報告提出，將加力提效實施好積極的財政政策。今年新增專項債券力爭在９月底前基本發行

完畢，用於項目建設的專項債券資金力爭在１０月底前使用完畢，研究擴大投向領域和用作項目

資本金範圍，引導帶動社會投資。加強專項債券項目儲備和投後管理。落實好相關稅費支持政策

。加強財政、貨幣等政策的協調配合，更好發揮協同效應。

劉昆並作了關於財政轉移支付情況的報告。報告指出，近年來，中央財政通過優化支出結構

，加大對地方轉移支付力度。近年來轉移支付管理制度改革和轉移支付政策效能不斷提高，提出

了進一步完善財政轉移支付的主要考慮，包括推動完善轉移支付法律制度、建立健全轉移支付分

類管理機制、改進轉移支付預算編制、加強轉移支付分配使用和績效管理、進一步推進省以下轉

移支付制度改革。

