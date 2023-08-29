《經濟通通訊社２９日專訊》瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤今日在瑞銀媒體分享會上表示

，今年二季度以來，內地房地產市場深度調整，加上地方政府財政支出不足、內需外需明顯轉弱

、就業市場恢復緩慢、消費者信心低迷等因素影響，瑞銀將今年中國ＧＤＰ增長預期下調至

４﹒８％，明年增速預計為４﹒２％。

汪濤表示，政府要出台政策避免房地產市場超調，盡快維持房地產穩定，因為地方政府依賴

於土地收入，房地產超調將影響到地方政府債務問題。當然，消費者信心如此低迷，也跟房地產

市場較差有關，因為房地產是中國的居民部門資產配置最大的部分。

她又指，目前開發商違約潮還沒有結束。如果房地產本身不能穩住，將對經濟產生拖累，比

如上游工業企業的債務等都會受到影響，但對出現金融危機或者債務危機的風險比較小，因為開

發商債務雖然龐大，但多是內債，且銀行為國有，銀行會在政府施壓下繼續支持實體經濟，不會

抽貸。

在政策方面，她提到，財政政策可以加快發行專項債、減稅、政策性銀行提供資金支持基建

；貨幣政策還有２５個點子的降準空間，也有１０－１５個點子的降息空間。房地產政策方面，

已有一些城市放鬆限購限售政策，但還沒有達到市場預期，在「認房不認貸」政策發布後，二線

城市放鬆的機會大於一線城市。另外，房地產政策按揭利率下調，降低二套房首付等政策也值得

考慮。（ｌｃ）

