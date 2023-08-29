  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/08/2023 18:23

《國企紅籌》中石化油服（１０３３）中期純利升近１６％，不派息

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中石化油服（０１０３３）（滬：６００８７１）公布，截至
２０２３年６月３０日止中期純利６﹒４９億元（人民幣．下同），按年升１５﹒６％，每股基
本盈利０﹒０３４元，不派中期息。
　　期內收入３７１﹒３４億元，升１２％。（ｋｋ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰29/08/2023 18:27  大眾公用：為關連公司提供鋼瓶運輸服務，涉１４４萬人幣

下一篇新聞︰29/08/2023 18:04  《國企紅籌》康希諾生物（０６１８５）股東終止擬議減持Ａ股計劃

其他AH股新聞
More

29/08/2023 18:02  《神州金融》深圳有銀行經營貸年利率最低達２﹒８％

29/08/2023 17:43  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金