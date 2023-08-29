《經濟通通訊社２９日專訊》中石化油服（０１０３３）（滬：６００８７１）公布，截至

２０２３年６月３０日止中期純利６﹒４９億元（人民幣．下同），按年升１５﹒６％，每股基

本盈利０﹒０３４元，不派中期息。

期內收入３７１﹒３４億元，升１２％。（ｋｋ）



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