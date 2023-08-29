《經濟通通訊社２９日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，目前
，員工持股平台未減持任何Ａ股。朱濤是每個員工持股平台的唯一普通合夥人，根據一致行動人
協議，也是上市規則項下公司的控股股東之一。根據中國證券監督管理委員會近期發布的規範股
份減持行為的規定，並結合實際情況，員工持股平台對計劃減持予以終止。（ｂｎ）
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29/08/2023 18:04
《國企紅籌》康希諾生物（０６１８５）股東終止擬議減持Ａ股計劃
《經濟通通訊社２９日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，目前
，員工持股平台未減持任何Ａ股。朱濤是每個員工持股平台的唯一普通合夥人，根據一致行動人
協議，也是上市規則項下公司的控股股東之一。根據中國證券監督管理委員會近期發布的規範股
份減持行為的規定，並結合實際情況，員工持股平台對計劃減持予以終止。（ｂｎ）
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