《經濟通通訊社２９日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，目前

，員工持股平台未減持任何Ａ股。朱濤是每個員工持股平台的唯一普通合夥人，根據一致行動人

協議，也是上市規則項下公司的控股股東之一。根據中國證券監督管理委員會近期發布的規範股

份減持行為的規定，並結合實際情況，員工持股平台對計劃減持予以終止。（ｂｎ）

