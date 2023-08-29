《經濟通通訊２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



優化融資安排，做「加減法」非按「暫停鍵」

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階段性收緊ＩＰＯ節奏、關注大額再融資必要性、適當限制破發破淨虧損公司再融資??當前，

「加強一二級市場的逆周期調節」正加快轉變為實際行動，圍繞合理把握ＩＰＯ、再融資節奏作

出的６項最新安排即是體現。



資金面階段收斂，降準預期升溫

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近兩周，降息「靴子」落地，但貨幣市場利率不降反升，資金面出現邊際收緊。專家分析，短期

市場資金面略微收斂，屬於階段性現象，或與地方債發行放量等因素有關。為保持流動性合理充

裕，降準或加快提上日程。



港口經濟活力迸發，汽車平行出口成潮流

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今年以來，天津口岸出口保持良好上升勢頭，這也成為中國汽車整體出口情況的一個縮影。從平

行進口到平行出口，一頭引入造車新勢力，一頭引進傳統經典車，天津正加快汽車產業要素集聚

，推動通道經濟升級為港口經濟。





《上海證券報》



政策「組合拳」提振，滬深兩市近３５００隻個股收漲

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受上周末政策「組合拳」提振，Ａ股三大指數周一集體高開，均大漲超５％，隨後持續震蕩回落

。截至收市，上證綜指漲１﹒１３％；深證成指漲１﹒０１％；創業板指漲０﹒９６％。滬深兩

市近３５００隻個股收漲。



不以短期行情衡量政策的深層次影響

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８月２７日，「活躍資本市場、提振投資者信心」再出台一系列措施。昨日，Ａ股三大指數均收

漲，但盤中呈現高開低走，引起市場討論。評論指，看待資本市場發展潛力、衡量政策實施效果

，都不應僅以短期行情來衡量。



公司法修訂草案三審稿進一步落實產權平等保護要求

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公司法修訂草案三審稿２８日提請十四屆全國人大常委會第五次會議審議。草案三審稿圍繞進一

步落實產權平等保護要求、強化對控股股東和實際控制人的規範等方面作出修改和完善。





《證券時報》



Ａ股上漲成交重回萬億，機構樂觀看後市

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在多重利好消息推動下，昨日Ａ股主要指數全線上漲，上證指數盤中漲幅一度超過５％，後漲幅

回落，至收盤上漲１﹒１３％，成交重回萬億。專家認為，在重磅利好的加持下，儘管周一市場

表現略遜，但對後期Ａ股市場仍可持樂觀態度。



公司法修訂草案三審稿，進一步落實產權平等保護

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公司法修訂草案三審稿２８日提請十四屆全國人大常委會第五次會議審議。草案三審稿圍繞進一

步落實產權平等保護要求、強化對控股股東和實際控制人的規範等方面作出修改和完善。



市場信心完全恢復尚需時間，後續政策值得期待

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在多重政策的利好刺激下，昨日Ａ股三大股指漲幅均收窄至約１％，超３６００隻個股飄紅。可

以看出，監管部門對活躍資本市場的態度是堅決的。不過市場信心要完全恢復還需要時間，未來

有更多的政策值得期待。（ｌｃ）

