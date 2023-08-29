《神州經脈》滬深股市昨日（２８日）經歷強力高開再急回的「史詩級」過山車行情後，今

早再低開，金融股跌幅顯著，不過科技股盤中拉漲，機器人、減速器、英偉達概念等概念集體飆

升，帶領大市轉勢上升，滬綜指半日升超過１％，升幅維持到全日收市，不過外資午後再急沽貨

走人，為大市留下後患。全日滬綜指收報３１３５﹒８９點，收復三千一，升１﹒２％兩連升，

深成指漲２﹒１７％，創業板指飆２﹒８２％。

兩市全日成交１０３７１億元（人民幣．下同），連續第二日破萬億，按日減７﹒９％。外

資早段維持淨流入，不過午後外資意外急沽滬股，導致陸股通全日由入轉出，淨沽出６﹒８億元

，連續第三日日淨流出。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２９２５，較上個交易日４時３０分收盤

價小升１５點子，止兩連跌，全日在７﹒２７８８至７﹒２９２５之間波動。今日人民幣兌一美

元中間價報７﹒１８５１，較上個交易日升５點子，五連升，創８月１５日以來兩周新高，上個

交易日報７﹒１８５６。





＊今日新聞精選＊



１﹒ 在十四屆全國人大常委會第五次會議的第一次全體會議上，財政部部長劉昆作今年以來預

算執行情況報告，提出下一步要加力提效實施好積極的財政政策，支持做強做優實體經濟，切實

保障和改善民生，防範化解地方政府債務風險，進一步嚴肅財經紀律等。此外，十四屆全國人大

常委會第五次會議審議《國務院關於今年以來預算執行情況的報告》，明確下一步財政五大重點

工作之一，是防範化解地方政府債務風險，主要舉措包括制定實施一攬子化債方案；中央財政積

極支持地方妥善化解存量隱性債務；加強跨部門聯合監管，堅決查處新增隱性債務行為，終身問

責、倒查責任，防止一邊化債一邊新增。



２﹒ 住建部、人行、金監總局聯合日前印發通知，推動落實購買首套房貸款「認房不認貸」政

策，不過，一線城市包括北京、上海及深圳均表示暫未執行。另網上流傳一張《關於召開個人住

房貸款存量利率調整項目啟動會議的通知》截圖，指交通銀行擬於８月３０日召開個人住房貸款

存量利率調整項目啟動會議。而建設銀行、中信銀行、招行高管近期均談到存量房貸利率有下行

調整壓力，但難以「一刀切」。瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之認為，存量房貸利率下調很

快能夠落地。



３﹒ 中國商務部部長王文濤在京與來訪的美國商務部長雷蒙多會談兩個多小時，就中美經貿關

係和共同關心的經貿問題進行了理性、坦誠、建設性的溝通後，宣布在中美兩國商務部之間建立

新溝通渠道。雙方成立了一個由中美副部長級和司局級政府官員組成、並有企業代表參加的工作

組，工作組將每年舉行兩次副部級會議；兩位部長同意經常溝通並每年至少會見一次。雙方並啟

動出口管制信息交流機制，將就出口管制信息進行交流。另據《路透》引述消息人士稱，美國國

務院或將任命資深外交官藍墨客（Ｍａｒｋ Ｌａｍｂｅｒｔ）擔任負責中國和台灣地區事務的

副助理國務卿，以填補華自強（Ｒｉｃｋ Ｗａｔｅｒｓ）６月離任留下的空缺，惟未知藍墨客

會否如華自強一樣一併擔任中國事務協調辦公室負責人。



４﹒ 財政部公布數據顯示，１－７月，國有企業營業總收入４７７１６０﹒７億元，同比增長

４﹒３％；１－７月，國有企業利潤總額２７３３２﹒５億元，同比增長３﹒９％。另外，７月

全國發行新增債券２３５３億元、再融資債券３８３８億元，合計全國發行地方政府債券

６１９１億元。１－７月，全國發行新增債券２９７０６億元、再融資債券２０１６６億元，合

計全國發行地方政府債券４９８７２億元。１－７月，地方政府債券到期償還本金２０２９１億

元，７月當月到期償還本金３９５６億元。１－７月，地方政府債券支付利息７１０９億元，７

月當月地方政府債券支付利息１１７４億元。此外，２０２３年全國地方政府債務限額為

４２１６７４﹒３億元，截至７月末，全國地方政府債務餘額３８０２３４億元。



５﹒ 瑞銀全球財富管理表示，中國股票仍然是其在亞洲最青睞的配置，認為中國的一攬子應對

措施初具規模，與其基本情境正在接近。如未來幾周繼續公布政策措施，決策者重新獲得公信力

，市場話題可能會從「太少、太晚」的立場變得更有信心。瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤今日

在瑞銀媒體分享會上表示，政府要出台政策避免房地產市場超調，盡快維持房地產穩定，因為地

方政府依賴於土地收入，房地產超調將影響到地方政府債務問題。



６﹒ 中國外交部發言人汪文斌宣布，英國外交發展大臣克萊弗利將於８月３０日（明日）對中

國進行正式訪問。克萊弗利將是自新冠疫情以來訪問中國的最高級別英國官員。另據《路透》引

述國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發言人表示，ＩＭＦ總裁格奧爾基耶娃將於８月３０日至９月３

日訪問中國，與中國高層領導團隊進行雙邊會談，之後奧爾基耶娃還會訪問印尼和印度，出席在

印尼雅加達舉行的東南亞國家聯盟領導人峰會及在印度新德里舉行的２０國集團峰會。



７﹒ 工信部部長金壯龍昨再主持召開製造業企業座談會，是繼７月６日後工信部第二次舉行製

造業企業座談會，廣汽集團、寧德時代、天合光能、北京海博思創、大連融科儲能、中國生物

、三一集團、南京埃斯頓、吉利控股、巨化集團、中信泰富特鋼、徐工漢雲等１２家企業負責人

參與。金壯龍表示，工信部將進一步健全與製造業企業的常態化溝通交流機制，對企業反映的問

題、提出的建議分類梳理研究，建立工作台帳，完善政策儲備，求真務實、加快推動解決，讓企

業在投資興業、創造市場的過程中更有底氣、更有安全感。



８﹒ 福布斯中國日前發布「２０２３福布斯中國．最佳僱主」年度評選結果，共有十家公司上

榜，分別為：海爾集團、聯想集團、螞蟻集團、蒙牛乳業、強生中國、商湯科技、施耐德電氣、

星巴克中國、中國生物制藥、中金公司。此次有近５００家企業參與評選，其中約２０％的報名

企業來自工業製造行業；約１０萬人次參與了本次評選調研。（ｓｌ）

