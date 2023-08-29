《鍾之日記》８月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



滬深股市昨日（２８日）經歷強力高開再急回的「史詩級」過山車行情後，今早再低開，金

融股跌幅顯著，不過科技股盤中拉漲，機器人、減速器、英偉達概念等概念集體飆升，帶領大市

轉勢上升，滬綜指半日升超過１％，升幅維持到全日收市，不過外資午後再急沽貨走人，為大市

留下後患。全日滬綜指收報３１３５﹒８９點，收復三千一，升１﹒２％兩連升，深成指漲

２﹒１７％，創業板指飆２﹒８２％。

兩市全日成交１０３７１億元人民幣，連續第二日破萬億，按日減７﹒９％。外資早段維持

淨流入，不過午後外資意外急沽滬股，導致陸股通全日由入轉出，淨沽出６﹒８億元人民幣，連

續第三日日淨流出。



＊內地降準預期啟，港股曾飆４００點＊



美股三大指數齊升，市場關注本周美國公布的通脹及就業市場數據。內地官媒稱降準或加快

提上日程，港股向上，恒生指數收報１８４８４，升３５３點或升１﹒９％，盤中曾飆逾４００

點，主板成交近１０１４億元。

在８月１５日人民銀行降息「靴子」落地後，貨幣市場利率不降反升，資金面出現邊際收緊

。《中國證券報》引述專家分析，市場資金面收斂或與地方債發行放量形成的繳款壓力有關，預

計人行將綜合運用多種政策工具，合理適度供給流動性，降準或加快提上日程。



＊傳交行開會談降存量房貸利率，內銀不為所動＊



一張《關於召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議的通知》截圖今日在網上傳播，而

經《２１世紀經濟報道》核查，該截圖信息為真，即將召開此次會議的是國有六大行之一的交通

銀行（０３３２８）。

投資磚頭已經成為中國人的信仰，不少工薪階層窮盡一生也只是為了一間屬於自己的房子，

未到迫不得已是不會斷供房貸的，於是房貸就成了商業銀行最優質的資產。存量房貸利率下調，

相當於銀行要把已經咬到嘴邊的肉又要吐出去，銀行自然是十萬個不願意，就算是高管在業績會

上被問及，也只能含糊以對。

不知道所謂的項目啟動會議是動真格還是流於形式，內銀Ｈ股未見波動，農行

（０１２８８）升２﹒７％，交行（０３３２８）、工行（０１３９８）升２﹒３％，中行

（０３９８８）走高１﹒９％，建行（００９３９）升１﹒５％。

瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之預測，存量房貸利率下調很快能夠落地，另據瑞銀測算

，存量房貸利率下調會在２０２４年給銀行帶來５－１０個基點額外息差的壓力，而且內地房地

產市場引發爆雷及違約事件，內銀行業不良貸款已逾１０％，有一些風險仍在出現暴露。



＊碧桂園拖字訣，股價飆炒作＊



碧桂園（０２００７）一隻境內私募債「１６碧園０５」展期方案遭持有人的阻力之際，據

報碧桂園計劃增加４０天寬限期的議案，盡力避免出現首次債券違約。據《彭博》引述上交所私

募債平台披露的公告，碧桂園計劃在８月２９日至３１日召開持有人會議，審議為「１６碧園

０５」增加４０日寬限期的議案。議案顯示，在本次債券項下的違約事件發生後，給予發行人上

述寬限期，在寬限期內不構成債券違約或違約事件。

「１６碧園０５」未償本金３９億元人民幣，將於９月２日到期，因當日為周六順延至９月

４日。在增設寬限期的議案出爐之前，碧桂園提議將該債券展期三年並分期兌付，但一些持有人

要求按期全額償付，公司將展期方案的投票表決時間延長至８月３１日。

存量房貸利率下調醞釀加上碧桂園債爆壓力稍緩，內房股走高，碧桂園股價大升１２﹒４％

，報０﹒９１元；融創中國（０１９１８）漲１２﹒６％，新城發展（０１０３０）升８％，中

國金茂（００８１７）升７﹒３％，雅居樂（０３３８３）走高７﹒１％，世茂集團

（００８１３）升６﹒６％，中海外（００６８８）走高６﹒５％。

至於復牌第二日的中國恒大（０３３３３）繼續插水１４﹒３％，收報０﹒３元。



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