《經濟通通訊社２９日專訊》今日科技股見飆升行情，深市創業板指現升２﹒３％，科創

５０指數更飆２﹒６％。此前熱炒的科技概念再度落鑊，例如減速器概念，通力科技

（深：３０１２５５）、威力傳動（深：３００９０４）、昊志機電（深：３００５０３）漲兩

成漲停，星源卓鎂（深：３０１３９８）升１３﹒８％，優德精密（深：３００５４９）升

１３﹒４％。

英偉達概念方面，先進數通（深：３００５４１）飆２０％漲停，鼎陽科技

（滬：６８８１１２）升８﹒３％，中富通（深：３００５６０）、奧比中光

（滬：６８８３２２）升６﹒７％，睿創微納（滬：６８８００２）升４﹒２％。

機器人方面，昊志機電（深：３００５０３）飆２０％漲停，拓斯達（深：３００６０７）

升１５﹒６％，漢宇集團（深：３００４０３）、中大力德（深：００２８９６）鳴志電器

（滬：６０３７２８）、新時達（深：００２５２７）集體升一成漲停。

浙商證券研報指出，近期，以英偉達、微軟、Ｍｅｔａ和Ａｍａｚｏｎ為代表的海外ＡＩ大

廠及應用廠商相繼披露新一期財務報告，均稱持續布局ＡＩ基礎設施及產品應用服務，Ｂ端及Ｃ

端用戶生態正在加速形成。展望未來，ＡＩ＋行業應用生態有望迎來爆發式成長階段。（ｅｙ）

