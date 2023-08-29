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AH股新聞

29/08/2023 10:52

《Ａ股焦點》科技股當炒創業板升２％，減速器、英偉達概念等拉漲

　　《經濟通通訊社２９日專訊》今日科技股見飆升行情，深市創業板指現升２﹒３％，科創
５０指數更飆２﹒６％。此前熱炒的科技概念再度落鑊，例如減速器概念，通力科技
（深：３０１２５５）、威力傳動（深：３００９０４）、昊志機電（深：３００５０３）漲兩
成漲停，星源卓鎂（深：３０１３９８）升１３﹒８％，優德精密（深：３００５４９）升
１３﹒４％。
　　英偉達概念方面，先進數通（深：３００５４１）飆２０％漲停，鼎陽科技
（滬：６８８１１２）升８﹒３％，中富通（深：３００５６０）、奧比中光
（滬：６８８３２２）升６﹒７％，睿創微納（滬：６８８００２）升４﹒２％。
　　機器人方面，昊志機電（深：３００５０３）飆２０％漲停，拓斯達（深：３００６０７）
升１５﹒６％，漢宇集團（深：３００４０３）、中大力德（深：００２８９６）鳴志電器
（滬：６０３７２８）、新時達（深：００２５２７）集體升一成漲停。
　　浙商證券研報指出，近期，以英偉達、微軟、Ｍｅｔａ和Ａｍａｚｏｎ為代表的海外ＡＩ大
廠及應用廠商相繼披露新一期財務報告，均稱持續布局ＡＩ基礎設施及產品應用服務，Ｂ端及Ｃ
端用戶生態正在加速形成。展望未來，ＡＩ＋行業應用生態有望迎來爆發式成長階段。（ｅｙ）

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