《經濟通通訊社２９日專訊》Ｗｉｎｄ數據顯示，截至昨日收市，Ａ股市場共有２７４３家

上市公司披露半年報，其中１６４４家公司實現營業收入同比增長，佔比為５９﹒９３％；

１５０３家公司實現淨利潤同比增長，佔比為５４﹒７９％。

從淨利潤規模看，上半年歸淨利潤超過１億元（人民幣．下同）的公司有１０３３家，佔比

３７﹒７％；淨利潤超過１０億元的有１６４家，佔比６％；淨利潤超過５０億元的有３６家，

佔比１﹒３％；淨利潤超過１００億元的有２１家，佔比０﹒８％。銀行、通信服務、石油、光

伏等領域頭部企業淨利潤規模較大。

另外，截至昨日收市，Ａ股共有９７家上市公司發布中期分紅計劃，其中５８家企業淨利潤

實現同比增長，３９家同比下滑。有的公司雖然淨利潤同比下滑，但是依然計劃進行現金分紅，

如紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）；也有的公司計劃分紅金額超過上半年淨利潤

總額，如晶升股份（滬：６８８４７８）。

從行業來看，汽車零部件、專用設備、半導體、化學製品、通用設備、工業金屬等行業計劃

中期分紅的上市公司數量較多。（ｌｃ）

