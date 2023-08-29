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AH股新聞

29/08/2023 08:44

《Ａ股業績》逾２７００家Ａ股公司披露半年報，近五成半淨利增長

　　《經濟通通訊社２９日專訊》Ｗｉｎｄ數據顯示，截至昨日收市，Ａ股市場共有２７４３家
上市公司披露半年報，其中１６４４家公司實現營業收入同比增長，佔比為５９﹒９３％；
１５０３家公司實現淨利潤同比增長，佔比為５４﹒７９％。
　　從淨利潤規模看，上半年歸淨利潤超過１億元（人民幣．下同）的公司有１０３３家，佔比
３７﹒７％；淨利潤超過１０億元的有１６４家，佔比６％；淨利潤超過５０億元的有３６家，
佔比１﹒３％；淨利潤超過１００億元的有２１家，佔比０﹒８％。銀行、通信服務、石油、光
伏等領域頭部企業淨利潤規模較大。
　　另外，截至昨日收市，Ａ股共有９７家上市公司發布中期分紅計劃，其中５８家企業淨利潤
實現同比增長，３９家同比下滑。有的公司雖然淨利潤同比下滑，但是依然計劃進行現金分紅，
如紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）；也有的公司計劃分紅金額超過上半年淨利潤
總額，如晶升股份（滬：６８８４７８）。
　　從行業來看，汽車零部件、專用設備、半導體、化學製品、通用設備、工業金屬等行業計劃
中期分紅的上市公司數量較多。（ｌｃ）

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