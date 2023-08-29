《經濟通通訊社２９日專訊》中證監近日規範股份減持行為，明確上市公司存在破發、破淨

情形，或者最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤３０％的，控

股股東、實際控制人不得通過二級市場減持本公司股份。

上述減持新政發布後，昨日晚間，至少１３家上市公司公告，大股東或高管終止減持計劃，

包括金麒麟（滬：６０３５８６）、大智慧（滬：６０１５１９）、引力傳媒

（滬：６０３５９８）、乾景園林（滬：６０３７７８）、中源家居（滬：６０３７０９）、哈

森股份（滬：６０３９５８）、永鼎股份（滬：６００１０５）、金能科技

（滬：６０３１１３）、劍橋科技（滬：６０３０８３）、中曼石油（滬：６０３６１９）等。

另外，在中證監發布減持新規前，就已經有十餘家上市公司自發終止減持。例如元利科技

（滬：６０３２１７）８月初公告稱，公司股東重慶同利企業管理咨詢合伙企業今年３月因資金

需求，計劃在６個月減持不超過８７０﹒２４萬股。不過截至本公告披露日，重慶同利企業管理

咨詢合伙企業尚未減持上市公司股份，並決定提前終止本次減持計劃。（ｌｃ）

