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AH股新聞

29/08/2023 09:00

《神州金融》橋水基金澄清沒看空中資股，稱中國風險資產仍可投資

　　《經濟通通訊社２９日專訊》橋水基金在最新向美國證券交易委員會提交的１３Ｆ報告中揭
露，該基金上一季已出清近三分之一的中國持股，包括１３家在美國上市的中概股，減持價值超
過１４００萬美元，不過與此同時橋水亦增持數家中國消費品公司。
　　不過橋水中國在近日一次路演中澄清，橋水並沒有看空中國股票，在國內沒有，在海外也沒
有。內媒引述橋水中國負責人指，美國證交所公布的數據僅為橋水部分持倉，屬股票層面的調倉
，但不會看到股指期貨或收益互換加倉的情況。
　　橋水中國稱，雖然近一段時間北上資金連續流出，但對中國資產依然較為樂觀，對股票或債
券等也持有看好觀點。該負責人強調，經濟不好，風險資產未必不好。如果經濟低於預期增長，
對股票會有一些負面影響，但對債券投資反倒是很好的環境，只要建立比較平衡的風險資產組合
，都可以有比較有吸引力的收益。
　　橋水中國負責人表示，目前中國政策環境非常寬鬆，這會給風險資產帶來一定支持，至於資
本市場上的確有想拋售風險資產的情緒，下一步需要更加謹慎才能讓資產下一台階，但目前系統
性風險非常可控，需要更多的政策支持。（ｅｙ）
　
　

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