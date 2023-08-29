《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市昨日經歷「史詩級」強力高開再急回的過山車行情後

，今早再現低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２２％，報３０９１﹒９４點，深成指低開

０﹒２８％，大部分行業板塊走低，券商、地產股領跌。

監管日前馬力全開刺激資本市場，加上有傳交易所指導大型公募基金不要淨沽出Ａ股，但在

外資帶領資金趁高離場下，昨日市場亢奮氣氛「稍縱即逝」，滬綜指收盤位置較當日最高點累計

下跌３﹒７４％。這樣的股市表現難免讓市場大失所望，未來甚至可能又要打響「三千保衛戰」

。對此，《上海證券報》頭版評論文章稱，看待資本市場發展潛力、衡量政策實施效果，都不應

僅以短期行情來衡量，支撐市場運行基礎的有利因素正在逐步累積；《證券時報》頭版評論文章

則表示，市場信心要完全恢復還需要時間，未來有更多的政策值得期待。

橋水基金此前向美國證交所披露已出清近三分之一的中國持股，不過橋水中國在近日一次路

演中澄清，橋水並沒有看空中國股票，美國方面公布的數據僅為橋水部分持倉，屬股票層面的調

倉，但沒有顯示其股指期貨或收益互換加倉的情況。

在８月１５日人行降息「靴子」落地後，貨幣市場利率不降反升，資金面出現邊際收緊。《

中國證券報》引述專家分析，市場資金面收斂或與地方債發行放量形成的繳款壓力有關，預計人

行將綜合運用多種政策工具，合理適度供給流動性，降準或加快提上日程。

人民銀行今日進行３８５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放２７４０億元。另

外，人行今日開展２０２３年第八期央行票據互換（ＣＢＳ）操作，操作量為５０億元，期限三

個月，票面利率２﹒３５％。

中國商務部部長王文濤與來訪的美國商務部長雷蒙多會面，雷蒙多表示，在與王文濤廣泛且

坦誠的會談中還討論了中國對鎵和鍺出口的限制，並提出了對有關英特爾和美光等一系列美國商

業問題的關切。中美商務部將成立工作組，首次會議據報今日在北京召開，工作組由中美副部長

級和司局級的政府官員組成，並有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法。（ｅｙ）

