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AH股新聞

29/08/2023 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日升１﹒３９％科技股領跑，銀行股獨自急跌

　　《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市昨日經歷強力高開再急回的「史詩級」過山車行情後
，今早再低開，金融股跌幅顯著，不過科技股盤中拉漲，機器人、減速器、英偉達概念等概念集
體飆升，帶領大市轉勢上升，滬綜指半日急升１﹒３９％，報３１４１﹒８２點，收復三千一，
深成指漲２﹒４１％，創業板指更飆３﹒４７％。
　　兩市半日成交６２６４億元（人民幣．下同），較上日同時段成交大減逾１９％。外資傳來
好消息，陸股通半日淨流入３８﹒２億元，中斷連日淨流出趨勢。
　　《上海證券報》頭版評論文章稱，看待資本市場發展潛力、衡量政策實施效果，都不應僅以
短期行情來衡量，支撐市場運行基礎的有利因素正在逐步累積；《證券時報》頭版評論文章則表
示，市場信心要完全恢復還需要時間，未來有更多的政策值得期待。
　
＊減速器、機器人當炒＊
　
　　今日科技股見飆升行情，此前熱炒的科技概念再度落鑊，例如減速器概念，通力科技
（深：３０１２５５）、威力傳動（深：３００９０４）、昊志機電（深：３００５０３）、星
源卓鎂（深：３０１３９８）漲兩成漲停。
　　英偉達概念方面，先進數通（深：３００５４１）飆２０％漲停，奧比中光
（滬：６８８３２２）升１１％，鼎陽科技（滬：６８８１１２）升９﹒３％，中富通
（深：３００５６０）升９％。
　　機器人方面，昊拓斯達（深：３００６０７）升１９﹒５％，漢宇集團
（深：３００４０３）升１０﹒５％，中大力德（深：００２８９６）、鳴志電器
（滬：６０３７２８）、新時達（深：００２５２７）集體升一成漲停。
　
＊銀行股跌，利率倒升反映資金面偏緊＊
　
　　銀行股今早全線下跌，工商銀行（滬：６０１３９８）跌１﹒７％，建設銀行
（滬：６０１９３９）跌１﹒６％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌１﹒１％，交通銀行
（滬：６０１３２８）跌０﹒９％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒５％。
　　在８月１５日人行降息「靴子」落地後，貨幣市場利率不降反升，資金面出現邊際收緊。《
中國證券報》引述專家分析，短期市場資金面略微收斂，屬於階段性現象，或與地方債發行放量
形成的繳款壓力有關，人行已運用公開市場操作增加短期流動性供給，及時平抑貨幣市場波動。
而在即將到來的９月，地方債發行繳款的影響仍難以避免，再考慮到季末、節假日、信貸投放等
因素，流動性供求缺口依然較大。為保持流動性合理充裕，預計人行將綜合運用多種政策工具，
合理適度供給流動性，降準或加快提上日程。（ｅｙ）

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