《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市昨日（２８日）經歷強力高開再急回的「史詩級」過
山車行情後，今早再低開，金融股跌幅顯著，不過科技股盤中拉漲，機器人、減速器、英偉達概
念等概念集體飆升，帶領大市轉勢上升，滬綜指半日升超過１％，升幅維持到全日收市，不過外
資午後再急沽貨走人，為大市留下後患。全日滬綜指收報３１３５﹒８９點，收復三千一，升
１﹒２％兩連升，深成指漲２﹒１７％，創業板指飆２﹒８２％。
兩市全日成交１０３７１億元（人民幣．下同），連續第二日破萬億，按日減７﹒９％。外
資早段維持淨流入，不過午後外資意外急沽滬股，導致陸股通全日由入轉出，淨沽出６﹒８億元
，連續第三日日淨流出。
＊科技股急炒，不理概念統統升＊
今日科技股見飆升行情，此前熱炒的科技概念再度落鑊，例如減速器概念，通力科技
（深：３０１２５５）、威力傳動（深：３００９０４）、昊志機電（深：３００５０３）、星
源卓鎂（深：３０１３９８）漲兩成漲停，豐立智能（深：３０１３６８）漲１５﹒２％，埃夫
特（滬：６８８１６５）漲１４﹒６％。。
英偉達概念方面，先進數通（深：３００５４１）飆２０％漲停，奧比中光
（滬：６８８３２２）升１２﹒２％，中富通（深：３００５６０）升１１﹒４％，鼎陽科技
（滬：６８８１１２）升８﹒５％。
至於混合現實概念，華力創通（深：３０００４５）升１４﹒９％，藍特光學
（滬：６８８１２７）升１４﹒４％，智立方（深：３０１３１２）升１０﹒１％，虹軟科技
（滬：６８８０８８）、華如科技（深：３０１３０２）升８％。
＊存量房貸利率調降有動作，內銀傷內房強＊
一張《關於召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議的通知》截圖今日在網上傳播，而
經《２１世紀經濟報道》核查，該截圖信息為真，即將召開此次會議的是國有六大行之一的交通
銀行。另外，瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之表示，存量房貸利率下調很快能夠落地，據瑞
銀測算，存量房貸利率下調會在２０２４年給銀行帶來５－１０個基點額外息差的壓力。
銀行股全線下跌，工商銀行（滬：６０１３９８）跌２﹒１％，建設銀行
（滬：６０１９３９）跌１﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌１﹒７％，交通銀行
（滬：６０１３２８）跌１﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１％。
地產股午後急升，新城控股（滬：６０１１５５）升４﹒４％，金地集團
（滬：６００３８３）漲４﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）升２﹒７％，萬科Ａ
（深：０００００２）升１﹒１％，保利發展（滬：６０００４８）升１％。（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３７９０﹒１１ ＋１﹒００
上證綜合指數 ３１３５﹒８９ ＋１﹒２０ ４４３９﹒７９
上證Ａ股指數 ３２８７﹒５５ ＋１﹒２０
深證成份指數 １０４５４﹒９８ ＋２﹒１７ ５９３１﹒２６
深圳創業板指數 ２１１８﹒１９ ＋２﹒８２
上證Ｂ股指數 ２５５﹒１０ ＋１﹒４４ １﹒４３
深證Ｂ股指數 １１５７﹒９９ ＋１﹒２５ ０﹒６１
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