  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/08/2023 15:08

《Ａ股行情》滬指漲１﹒２％成交再破萬億，陸股通反高潮尾盤急沽

　　《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市昨日（２８日）經歷強力高開再急回的「史詩級」過
山車行情後，今早再低開，金融股跌幅顯著，不過科技股盤中拉漲，機器人、減速器、英偉達概
念等概念集體飆升，帶領大市轉勢上升，滬綜指半日升超過１％，升幅維持到全日收市，不過外
資午後再急沽貨走人，為大市留下後患。全日滬綜指收報３１３５﹒８９點，收復三千一，升
１﹒２％兩連升，深成指漲２﹒１７％，創業板指飆２﹒８２％。
　　兩市全日成交１０３７１億元（人民幣．下同），連續第二日破萬億，按日減７﹒９％。外
資早段維持淨流入，不過午後外資意外急沽滬股，導致陸股通全日由入轉出，淨沽出６﹒８億元
，連續第三日日淨流出。
　
＊科技股急炒，不理概念統統升＊
　
　　今日科技股見飆升行情，此前熱炒的科技概念再度落鑊，例如減速器概念，通力科技
（深：３０１２５５）、威力傳動（深：３００９０４）、昊志機電（深：３００５０３）、星
源卓鎂（深：３０１３９８）漲兩成漲停，豐立智能（深：３０１３６８）漲１５﹒２％，埃夫
特（滬：６８８１６５）漲１４﹒６％。。
　　英偉達概念方面，先進數通（深：３００５４１）飆２０％漲停，奧比中光
（滬：６８８３２２）升１２﹒２％，中富通（深：３００５６０）升１１﹒４％，鼎陽科技
（滬：６８８１１２）升８﹒５％。
　　至於混合現實概念，華力創通（深：３０００４５）升１４﹒９％，藍特光學
（滬：６８８１２７）升１４﹒４％，智立方（深：３０１３１２）升１０﹒１％，虹軟科技
（滬：６８８０８８）、華如科技（深：３０１３０２）升８％。
　
＊存量房貸利率調降有動作，內銀傷內房強＊
　
　　一張《關於召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議的通知》截圖今日在網上傳播，而
經《２１世紀經濟報道》核查，該截圖信息為真，即將召開此次會議的是國有六大行之一的交通
銀行。另外，瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之表示，存量房貸利率下調很快能夠落地，據瑞
銀測算，存量房貸利率下調會在２０２４年給銀行帶來５－１０個基點額外息差的壓力。
　　銀行股全線下跌，工商銀行（滬：６０１３９８）跌２﹒１％，建設銀行
（滬：６０１９３９）跌１﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌１﹒７％，交通銀行
（滬：６０１３２８）跌１﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１％。
　　地產股午後急升，新城控股（滬：６０１１５５）升４﹒４％，金地集團
（滬：６００３８３）漲４﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）升２﹒７％，萬科Ａ
（深：０００００２）升１﹒１％，保利發展（滬：６０００４８）升１％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３７９０﹒１１　　＋１﹒００　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１３５﹒８９　　＋１﹒２０　　　　４４３９﹒７９　　
　　上證Ａ股指數　　３２８７﹒５５　　＋１﹒２０　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０４５４﹒９８　＋２﹒１７　　　　５９３１﹒２６　　
　　深圳創業板指數　２１１８﹒１９　　＋２﹒８２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２５５﹒１０　　＋１﹒４４　　　　　１﹒４３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１５７﹒９９　　＋１﹒２５　　　　　０﹒６１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金