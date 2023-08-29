《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市昨日（２８日）經歷強力高開再急回的「史詩級」過

山車行情後，今早再低開，金融股跌幅顯著，不過科技股盤中拉漲，機器人、減速器、英偉達概

念等概念集體飆升，帶領大市轉勢上升，滬綜指半日升超過１％，升幅維持到全日收市，不過外

資午後再急沽貨走人，為大市留下後患。全日滬綜指收報３１３５﹒８９點，收復三千一，升

１﹒２％兩連升，深成指漲２﹒１７％，創業板指飆２﹒８２％。

兩市全日成交１０３７１億元（人民幣．下同），連續第二日破萬億，按日減７﹒９％。外

資早段維持淨流入，不過午後外資意外急沽滬股，導致陸股通全日由入轉出，淨沽出６﹒８億元

，連續第三日日淨流出。



＊科技股急炒，不理概念統統升＊



今日科技股見飆升行情，此前熱炒的科技概念再度落鑊，例如減速器概念，通力科技

（深：３０１２５５）、威力傳動（深：３００９０４）、昊志機電（深：３００５０３）、星

源卓鎂（深：３０１３９８）漲兩成漲停，豐立智能（深：３０１３６８）漲１５﹒２％，埃夫

特（滬：６８８１６５）漲１４﹒６％。。

英偉達概念方面，先進數通（深：３００５４１）飆２０％漲停，奧比中光

（滬：６８８３２２）升１２﹒２％，中富通（深：３００５６０）升１１﹒４％，鼎陽科技

（滬：６８８１１２）升８﹒５％。

至於混合現實概念，華力創通（深：３０００４５）升１４﹒９％，藍特光學

（滬：６８８１２７）升１４﹒４％，智立方（深：３０１３１２）升１０﹒１％，虹軟科技

（滬：６８８０８８）、華如科技（深：３０１３０２）升８％。



＊存量房貸利率調降有動作，內銀傷內房強＊



一張《關於召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議的通知》截圖今日在網上傳播，而

經《２１世紀經濟報道》核查，該截圖信息為真，即將召開此次會議的是國有六大行之一的交通

銀行。另外，瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之表示，存量房貸利率下調很快能夠落地，據瑞

銀測算，存量房貸利率下調會在２０２４年給銀行帶來５－１０個基點額外息差的壓力。

銀行股全線下跌，工商銀行（滬：６０１３９８）跌２﹒１％，建設銀行

（滬：６０１９３９）跌１﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌１﹒７％，交通銀行

（滬：６０１３２８）跌１﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１％。

地產股午後急升，新城控股（滬：６０１１５５）升４﹒４％，金地集團

（滬：６００３８３）漲４﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）升２﹒７％，萬科Ａ

（深：０００００２）升１﹒１％，保利發展（滬：６０００４８）升１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３７９０﹒１１ ＋１﹒００

上證綜合指數 ３１３５﹒８９ ＋１﹒２０ ４４３９﹒７９

上證Ａ股指數 ３２８７﹒５５ ＋１﹒２０

深證成份指數 １０４５４﹒９８ ＋２﹒１７ ５９３１﹒２６

深圳創業板指數 ２１１８﹒１９ ＋２﹒８２

上證Ｂ股指數 ２５５﹒１０ ＋１﹒４４ １﹒４３

深證Ｂ股指數 １１５７﹒９９ ＋１﹒２５ ０﹒６１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

