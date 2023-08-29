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AH股新聞

29/08/2023 09:48

【提振Ａ股】提振不似預期官媒護航：不應僅以短期行情看政策效果

　　《經濟通通訊社２９日專訊》監管日前馬力全開刺激資本市場，加上有傳交易所指導大型公
募基金不要淨沽出Ａ股，但在外資帶領資金趁高離場下，昨日市場亢奮氣氛「稍縱即逝」，滬綜
指收盤位置較當日最高點累計下跌３﹒７４％。
　　對此，《上海證券報》頭版評論文章稱，看待資本市場發展潛力、衡量政策實施效果，都不
應僅以短期行情來衡量，而應當看清楚影響市場中長期發展的因素。文章又指，信心與預期的形
成都需要過程，而政策組合拳接連落地，彰顯決策部門提振股市的信心，支撐市場運行基礎的有
利因素正在逐步累積。
　　文章又指，經濟恢復是一個「波浪式發展、曲折式前進」的過程，在看到短期困難挑戰的同
時，也應增強長期發展的信心和耐心。隨著逆周期調控政策落地發力，經濟內生增長動能有望進
一步修復，疊加多部門協力推出的活躍資本市場舉措，後續資本市場有望迎來政策面和基本面共
振，並在經濟發展中發揮更大作用。
　
＊證券時報：更多政策將推值得期待＊
　
　　至於《證券時報》頭版評論文章則表示，一攬子政策組合拳正在慢慢顯效，監管部門對活躍
資本市場的態度是堅決的，市場信心要完全恢復還需要時間，未來有更多的政策值得期待。
　　文章指出，當前活躍資本市場的政策工具箱已經打開，監管部門持續找發力點，在引入源頭
活水、降低交易成本、提高交易暢通性等方面推進改革舉措，未來有更多的政策值得期待。文章
又指，相信隨著穩增長政策持續加碼，有效市場和有為政府更好結合，宏觀政策與微觀政策相輔
相成，政策疊加紅利加快釋放，中國股市有望平穩運行，進一步健康發展。（ｅｙ）

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