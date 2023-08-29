《經濟通通訊社２９日專訊》據《央視新聞》報道，貴州省委原書記孫志剛涉嫌嚴重違紀違

法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，孫志剛官至全國人大財經委副主任，今

年３月卸任，結果退休未滿半年就被調查。

《財新》解讀指，孫志剛是中共二十大後至今首名被查的卸任省級黨委書記，也是繼上海市

人大常委會原主任董雲虎後第二名被查的正省級官員。

據《貴州日報》指，近日貴州省委書記、省人大常委會主任徐麟主持召開省委常委會會議，

通報孫志剛被查消息，與會者一致表示堅決擁護中共中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定

。貴州省委會議指，「孫志剛涉嫌嚴重違紀違法，嚴重敗壞了黨的形象，嚴重辜負了黨中央和全

省人民的信任，嚴重破壞了貴州風清氣正的良好政治生態，影響極其惡劣，教訓極其深刻」。

孫志剛是河南滎陽人，１９７６年９月入黨，研究生學歷、經濟學博士。孫志剛於１９８５

年３月調任武漢市經委副主任，後歷任武漢市體改委副主任，武漢市計委副主任，武漢市漢陽區

區長，武漢市副市長，宜昌市長，宜昌市委書記、市人大常委會主任等職。

２００２年６月，孫志剛出任湖北省委常委、省委秘書長、省直機關工委書記，至２０１０

年調至國家發改委任副主任兼國務院醫改辦主任，２０１３年３月，孫志剛履新國家衛生和計劃

生育委員會副主任、黨組副書記、國務院醫改辦主任（正部長級），２０１５年，孫志剛空降貴

州任省委副書記、副省長和代理省長，其後任貴州省長及中共貴州省委書記，接替陳敏爾。孫志

剛於２０２０年卸任在貴州的一切職務，２０２１年至今年３月出任全國人大財經委副主任，並

於３月卸任退休。（ｅｙ）

