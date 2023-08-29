《經濟通通訊社２９日專訊》國務院日前印發《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃

》，要求推進河套深港科技創新合作區深圳園區建設，積極主動與香港園區協同發展、優勢互補

，打造粵港澳大灣區國際科技創新中心重要極點，努力成為粵港澳大灣區高質量發展的重要引擎

。

規劃明確到２０２５年，基本建立高效的深港科技創新協同機制，深港科技創新開放合作取

得積極成效；皇崗口岸整體完成重建，跨境基礎設施互聯互通，實現運轉高效的通關查驗模式創

新；深圳園區監管模式運作成熟，與香港園區基本實現要素流動暢通、創新鏈條融通、人員交流

順通；建立與香港及國際全面對接的科研管理制度，集聚一批香港及國際優勢學科重點實驗室集

群和卓越研究中心、頂尖企業研發中心，與香港科技合作取得一批重大成果。

規劃從４個方面部署了主要任務：一是協同香港推動國際科技創新，推動深港雙方園區協同

發展，支持港澳高校優勢學科發展能級躍升，聯手打造國際一流科技創新平台；二是建設具有國

際競爭力的產業中試轉化基地，推動新一代信息技術產業突破發展，支持先進生物醫藥技術創新

應用，加快布局人工智能與數字經濟發展前沿領域；三是構建國際化的科技創新體制機制，便利

科研人員進出，實施貨物分線管理，創新科研相關資金跨境流動監管，探索國際互聯網數據跨境

安全有序流動，加快建立更高水平的知識產權保護制度，建立高度便利的市場准入制度；四是打

造匯聚全球智慧的科技合作平台，深化國際交流與合作，構築國際創新人才港，完善全方位科研

服務，塑造國際化高品質的科研生活社區。（ｅｙ）

