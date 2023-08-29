《經濟通通訊社２９日專訊》內地繼宣布自明日起全面取消入境前新冠病毒核酸或抗原檢測

後，今日再宣布調整防疫物資出口質量管制措施。商務部、海關總署、市場監管總局、國家藥監

局聯合發布公告指，對非醫用口罩、新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、

紅外體溫計等六大類防疫物資產品出口質量監管措施作出調整。

其中，商務部停止確認取得國外標準認證或註冊的防疫物資生產企業清單，市場監管總局停

止提供國內市場查處的非醫用口罩質量不合格產品和企業清單；海關不再以上述清單作為相關產

品出口驗放的依據。相關出口企業無需再申請進入「取得國外標準認證或註冊的醫療物資生產企

業清單」或「取得國外標準認證或註冊的非醫用口罩生產企業清單」，報關時無需再提供「出口

方和進口方共同聲明」或「出口醫療物資聲明」。

公告要求，有關防疫物資出口企業要確保產品質量安全、符合相關標準要求，自覺維護中國

產品國際聲譽。

自公告發布日起，商務部、海關總署、國家藥監局２０２０年第５號公告（《關於有序開展

防疫物資出口的公告》）及商務部、海關總署、市場監管總局２０２０年第１２號公告）《關於

進一步加強防疫物資出口質量監管的公告》）同時廢止。（ｓｌ）

