《經濟通通訊社２９日專訊》工信部部長金壯龍昨日再主持召開製造業企業座談會，了解新

能源汽車、鋰電池、光伏、生物醫藥、智能製造、新材料等行業發展情況，聽取企業訴求及政策

建議，幫助企業解決實際困難，研究塑造製造業高質量發展新優勢的工作措施。這是繼７月６日

後工信部第二次舉行製造業企業座談會，廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）、寧德

時（深：３００７５０）、天合光能（滬：６８８５９９）、北京海博思創、大連融科儲能、中

國生物（０１１７７）、三一集團、南京埃斯頓（深：００２７４７）、吉利控股

（００１７５）、巨化集團、中信泰富特鋼（深：０００７０８）、徐工漢雲等１２家企業負責

人介紹了企業經營和市場供需情況，並圍繞培育壯大發展新動能、促進工業經濟平穩增長等提出

政策建議等。

金壯龍表示，工信部將進一步健全與製造業企業的常態化溝通交流機制，對企業反映的問題

、提出的建議分類梳理研究，建立工作台帳，完善政策儲備，求真務實、加快推動解決，讓企業

在投資興業、創造市場的過程中更有底氣、更有安全感。



＊力促開辟新賽道、培育新動能＊



金壯龍強調，力爭在開辟新賽道、培育新動能上取得更大成效。要著圍繞高端化、智能化、

綠色化發展，用好政策空間，找準發力方向，堅持開放合作，積極培育新興支柱產業。要鼓勵引

導製造業企業深耕專業領域，加大創新投入，著力補短板、鍛長板、強基礎，面向行業國際前沿

做好技術、人才等要素準備，以技術和產品優勢贏得市場競爭優勢。要發揮龍頭企業的示範帶動

作用，大力弘揚誠信守法創新的企業家精神，積極推進行業規則制定和自律體系建設，與產業鏈

上下游和廣大中小企業一起，共同呵護行業發展環境。（ｓｌ）

