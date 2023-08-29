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AH股新聞

29/08/2023 14:02

【大國博弈】傳美國將任命「亞洲問題專家」藍墨客負責對華事務

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據《路透》引述５名消息人士表示，美國國務院已選擇由資深
外交官藍墨客（Ｍａｒｋ　Ｌａｍｂｅｒｔ）擔任對華政策高層官員，可能會任命其為負責中國
和台灣地區事務的副助理國務卿，以填補華自強（Ｒｉｃｋ　Ｗａｔｅｒｓ）６月離任留下的空
缺。
　　華自強還曾擔任中國事務協調辦公室的負責人。該辦公室於去年底成立，又稱為「中國組
（Ｃｈｉｎａ　Ｈｏｕｓｅ）」，旨在融合跨地區和議題的對華政策。消息人士稱，藍墨客是否
將一併擔任中國事務協調員，仍在討論之中。
　　報道指，藍墨客是一位亞洲問題專家，曾兩度在美國駐華大使館任職，目前是主要負責日本
、南韓和蒙古國事務，以及與澳洲、新西蘭和太平洋島國關係的副助理國務卿。在新的崗位上，
他將繼續向美國負責東亞暨亞太事務的助理國務卿康達（Ｄａｎｉｅｌ　
Ｋｒｉｔｅｎｂｒｉｎｋ）匯報工作。
　　報道認為，新的任命不太可能改變華府對華政策的基調，惟藍墨客在東亞問題上經驗豐富且
受人尊敬，肯定會對「中國組」產生影響。
　　美國國務院發言人回應新任命傳聞時表示，目前沒有人事公告要發布，但美國政府力爭以負
責任的方式管理與中國的競爭，並推進美方對於開放、包容的國際體系的願景，中國事務協調辦
公室仍是這其中不可或缺的組成部分。（ｓｌ）

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