《經濟通通訊社２９日專訊》財政部發布２０２３年７月地方政府債券發行和債務餘額情況
。７月全國發行新增債券２３５３億元（人民幣．下同），其中一般債券３９０億元、專項債券
１９６３億元。全國發行再融資債券３８３８億元，其中一般債券２２９６億元、專項債券
１５４２億元。合計，全國發行地方政府債券６１９１億元，其中一般債券２６８６億元、專項
債券３５０５億元。
７月地方政府債券平均發行期限１０﹒１年，其中一般債券７﹒１年，專項債券１２﹒４年
。７月地方政府債券平均發行利率２﹒７４％，其中一般債券２﹒６６％，專項債券２﹒８１％
。
１－７月，全國發行新增債券２９７０６億元，其中一般債券４７３５億元、專項債券
２４９７１億元。全國發行再融資債券２０１６６億元，其中一般債券１３２６４億元、專項債
券６９０２億元。合計，全國發行地方政府債券４９８７２億元，其中一般債券１７９９９億元
、專項債券３１８７３億元。
１－７月，地方政府債券平均發行期限１３﹒４年，其中一般債券７﹒８年，專項債券
１６﹒６年。１－７月，地方政府債券平均發行利率２﹒９５％，其中一般債券２﹒８％，專項
債券３﹒０３％。
＊首７月到期還本２０２９１億、支付利息７１０９億，地方債餘額３８萬億＊
１－７月，地方政府債券到期償還本金２０２９１億元，其中發行再融資債券償還本金
１８３８４億元、安排財政資金等償還本金１９０７億元。７月當月到期償還本金３９５６億元
。
１－７月，地方政府債券支付利息７１０９億元。其中，７月當月地方政府債券支付利息
１１７４億元。
此外，經第十四屆全國人民代表大會第一次會議審議批准，２０２３年全國地方政府債務限
額為４２１６７４﹒３億元，其中一般債務限額１６５４８９﹒２２億元，專項債務限額
２５６１８５﹒０８億元。
截至７月末，全國地方政府債務餘額３８０２３４億元，控制在全國人大批准的限額之內。
其中，一般債務１４８５９３億元，專項債務２３１６４１億元；政府債券３７８５７６億元，
非政府債券形式存量政府債務１６５８億元。
截至７月末，地方政府債券剩餘平均年限９年，其中一般債券６﹒４年，專項債券１０﹒６
年；平均利率３﹒３３％，其中一般債券３﹒３１％，專項債券３﹒３４％。（ｓｌ）
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