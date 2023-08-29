《經濟通通訊社２９日專訊》首批６２公斤肯尼亞野生水產品，周一（２８日）在肯尼亞首

都內羅畢完成打包裝運，準備經空運首次出口至中國。該批野生水產品主要包括魷魚、章魚、墨

魚及尼羅河野生鱸魚，空運目的地為上海，作為樣品銷往上海、北京等城市。這些肯尼亞水產品

未來將以海運方式規模化出口中國，並銷往全國各地。

肯尼亞阿爾法集團（Ａｌｐｈａ Ｇｒｏｕｐ）旗下東非海鮮有限公司負責今次水產品出口

。該公司負責人阿南德．加納帕蒂表示，阿爾法集團一直深耕歐盟、日本、澳洲和南美市場，為

實現進一步增長而將目光投向擁有龐大人口、對優質海鮮有強烈需求的中國市場。進入中國市場

對集團來說是一個難得的機遇，集團將嚴把質量關，確保產品符合中國嚴格的質量和安全標準。

加納帕蒂並預計，在接下來的一年內，將完成至少５０個集裝箱的出口量，未來還將持續拓

展黑虎蝦、紅蝦、香蕉蝦、金槍魚等更多品類的水產品出口，豐富中國消費者的餐桌。

中方進口商為上海果銳信息科技有限公司。該公司非洲區域負責人杜功明表示，肯尼亞的海

鮮來自印度洋，水質清澈無工業污染，所產海鮮肉質肥美，預計２０２４年將實現肯尼亞海鮮進

口額達１億美金。

中國與肯尼亞於２０２２年４月簽訂肯尼亞輸華野生水產品的檢驗檢疫和獸醫衛生要求議定

書。２０２２年１１月，首批肯尼亞活龍蝦出口中國；２０２３年６月，首批肯尼亞鯷魚出口中

國。（ｓｌ）

