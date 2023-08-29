《經濟通通訊社２９日專訊》聯想控股（０３３９６）旗下內地互聯網金融公司拉卡拉支付

（深：３００７７３）近日被人民銀行北京分行發出罰單。該公司因未按照規定履行客戶身份識

別義務，未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，以及與身份不明的客戶進行交易，於８

月２０日被罰款８７５﹒４萬元（人民幣．下同）。對上述違法行為負有責任的該公司時任副總

裁吳某，同日被罰款９﹒６８萬元。

根據中國反洗錢法，相關機構出現未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定保存客戶

身份資料和交易記錄、未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告等七項行為的，從責令整

改到不定金額罰款，由監管部門視情節嚴重情況予以處罰。其中情節嚴重的，處２０萬元－５０

萬元罰款，並對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處１萬元－５萬元罰款；致

使洗錢後果發生的，處５０萬元－５００萬元罰款，並對直接負責的董事、高級管理人員和其他

直接責任人員處５萬－５０萬元罰款。

據了解，拉卡拉以往也曾涉及反洗錢事項而被罰。有分析人士指出，罰單點出的違法信息，

說明拉卡拉內部風險管控制度存在漏洞，未來仍要加強內控。（ｓｌ）

