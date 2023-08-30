《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國務院總理李強昨日（２９日）下午在人

民大會堂會見美國商務部長雷蒙多。李強指出，中美經貿關係的本質是互利共贏。把經貿問題泛

政治化、泛安全化，不僅嚴重影響兩國關係與互信，也損害兩國企業和人民的利益，將給全球經

濟帶來災難性影響。中國是最大的發展中國家，美國是最大的發達國家。雙方應加強互利合作，

減少摩擦對抗，共同推動世界經濟復甦，應對全球性挑戰。中方願同美方加強經貿領域對話合作

，推動兩國經貿關係健康發展，希望美方同中方相向而行。

李強又指，中國積極推動高水平對外開放，努力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境

，進一步放寬市場准入，落實好外資企業國民待遇，維護和促進公平競爭，對外開放的大門只會

越開越大。

李強表示，近期美方多次表示，致力於重回兩國元首巴厘島會晤確定的議程，中方對此表示

歡迎。相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美相處的正確之道。希望美方與中方一道努力，拿

出更多務實有益行動，把中美關係維護好、發展好。



＊雷蒙多：不尋求同中國脫勾，願同中方保持溝通＊



雷蒙多表示，拜登政府支持中國發展經濟、改善民生，無意遏制中國發展，不尋求同中國脫

勾，願同中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展。美方也願同中方加強

在人工智能、氣候變化、打擊芬太尼等領域合作。

雷蒙多今日訪華最後一日，預計會到訪中美企業合資營運的上海迪士尼樂園，亦會出席美國

商會主辦的會議，與中國企業的女性行政人員會晤。美國財長耶倫上月訪問北京時，亦曾與多名

中國女性經濟學者共晉午餐。

