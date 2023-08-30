《經濟通通訊社３０日專訊》正訪華的美國商務部長雷蒙多，結束北京行程，昨（２９日）

晚上乘坐高鐵轉到上海。雷蒙多在列車上向記者表示，過去兩日與中國官員會晤時，提出包括英

特爾、美光科技及波音公司等具體問題，以及其他商業議題，中方要求美方降低關稅、削減出口

管制，撤銷對某些對外投資的限制等，但她一律拒絕有關要求。

雷蒙多又指，美國企業向她反映中國愈來愈不宜投資，因為在中國做生意的風險太高。她舉

例指，企業面臨罰款、被突擊搜查、經修訂的反間諜法定義含糊不清、知識產權被竊取，以及要

與獲補貼的國企競爭等，都造成不確定性及不可預測性，企業因此想到其他國家尋找機會。



＊限制關鍵企業採購美光產品，中方未交代任何理由＊



雷蒙多又指，美方的出口管制明確及透明，但中方未有為限制關鍵企業採購美光的產品，交

代任何理由，正當的法律程序亦有限，因此她提出有關問題。

她稱，現時美中有非正式溝通渠道，雙方可以透過電話交談，是向前邁出一步，但並不意味

美方準備妥協或讓步，只是讓美中有機會降低誤判及分享信息。她重申，美國無意與中國脫勾，

但亦不會將雞蛋放在一個籃內，亦已向中方表明，美方的出口管制是嚴格用於國家安全目的，而

非尋求競爭優勢。

雷蒙多今訪迪士尼樂園並晤中國企業女性行政人員 雷蒙多今日訪華最後一日，預計會到訪

中美企業合資營運的上海迪士尼樂園，亦會出席美國商會主辦的會議，與中國企業的女性行政人

員會晤。（ｅｗ）（ｚｚ）

