《經濟通通訊社３０日專訊》在開庭近三年後，黑龍江省哈爾濱市政協原黨組書記、主席姜

國文受賄案一審８月２９日宣判。內蒙古呼倫貝爾市中級法院以受賄罪判處姜國文無期徒刑，剝

奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對扣押、查封、凍結在案的姜國文受賄所得財物及其

孳息予以追繳，上繳國庫。

法院查明，２００５年至２０１９年，姜國文利用擔任黑龍江省政府副秘書長，黑龍江省哈

爾濱市委常委、紀委書記，市委副書記、紀紀委書記，市政協黨組書記、主席等職務上的便利，

為相關單位和個人，在工程承攬、項目推進、案件執行和職務晉升等事項上提供幫助，直接或者

通過其親屬非法收受他人所送財物，共計１﹒０３９億元人民幣。

呼倫貝爾中院認為，姜國文的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大；其作為紀檢監察幹部執

法犯法，為他人謀求職務提拔調整，嚴重侵害國家工作人員職務行為的廉潔性。不過，姜國文到

案後能主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，檢舉他人構成重大立功，贓款

贓物已全部追繳，具有酌定從寬處罰情節。綜合考慮上述犯罪事實、性質、情節和對於社會的危

害程度，法庭遂作出上述判決。

姜國文生於１９５７年９月，黑龍江克山人，在黑龍江省經貿廳任職多年，２００３年６月

轉任黑龍江省政府副秘書長，半年後確定為正廳級。２００６年１２月，轉任哈爾濱市委常委、

紀委書記，開始從事紀檢工作，２０１２年起任哈爾濱市委副書記並繼續兼任紀委書記，直至

２０１６年初當選哈爾濱市政協主席，躋身副省級。一年後，姜國文繼任政協哈爾濱市第十三屆

委員會主席。值得注意的是，姜國文在哈爾濱市紀委書記任上長達九年多時間。（ｌｃ）

