《經濟通通訊社３０日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）首席投資官鄧

斌在中期業績發布會上表示，對Ａ股市場持樂觀看法，隨著國家各項政策推動，走向高質量發展

，認為未來向好，而在投資方向，要配合國家發展方向，配置上將會更關注於有良好現金流以及

符合具中國特色估值體系的股票標的，又指集團的投資配置目標是要穿越宏觀經濟周期，通過長

期穩定戰略資產配置，來創造超額收益。



＊城投債及不動產敞口風險可控＊



對於城投債及不動產敞口，他表示，集團的城投敞口均是在一線地區，而集團在前年已經開

始逐漸壓降不動產，現時主要布局方向是租賃住房，具有長期租賃以及現金流效應，符合集團負

債需求的不動產，強調兩者「敞口可控，風險可控」。

對於非標債，他指出，集團已就此建立了先進的內部信用評估體系，有非常完善的風險管控

和集中度管控，相關的風險敞口非常可控。

被問及早前中國平安資產管理減持碧桂園（０２００７），他表示，不能對個別投資作評價

，重申集團在不動產方面「敞口可控，風險可控」。而在被問及分拆滙豐亞洲業務一事時，他亦

沒有就此作正面回應。



＊維持穩定及可持續分紅政策＊



對於內地下架３﹒５厘預定利率人身險產品，集團聯席首席執行官陳心穎表示，相關政策對

集團的影響不大，儘管部分壽險產品可能要作出撤換，但仍然具有競爭力。

集團首席財務官張智淳表示，集團的分紅政策是穩定及可持續分紅，又指新會計準則的改變

，並不會改變集團業務的實際結果，長期來看，不會影響集團的價值貢獻，也不會影響長期分紅

結果。（ｂｎ）

