《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
Ａ股連續兩日反彈，市場情緒逐步回暖
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昨日Ａ股市場全線上漲，主要股指連續第二個交易日反彈。其中，創業板指漲近３％，科創５０
指數漲逾４％。當日超４７００隻股票上漲，逾１７０隻股票漲幅在１０％及以上。
穩匯率信號明顯，基本面支撐有望增強
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近期，人民幣匯率波動有所加大。與此同時，人民幣匯率中間價與市場價的價差拉開、離岸人民
幣央票發行放量??穩匯率政策信號更趨強烈。
推動ＲＥＩＴｓ納入和港交所互聯互通交易標的
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滬深交易所昨日發布關於優化基礎設施ＲＥＩＴｓ發行交易機制有關工作安排的通知，明確將進
一步推動擴大基金中的基金（ＦＯＦ）參與投資基礎設施ＲＥＩＴｓ；積極推動將基礎設施
ＲＥＩＴｓ納入和香港證券交易所互聯互通交易標的。
《上海證券報》
近兩月交易所零受理Ａ股ＩＰＯ，或已按下「放緩鍵」
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據不完全統計，目前Ａ股共有８３６家公司正在ＩＰＯ申報審核過程中。但從今年７月至今，滬
深交易所均處於ＩＰＯ事項「零受理」狀態，僅北交所受理了３家新申報企業。
滬深交易所優化ＲＥＩＴｓ發行交易機制
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滬深交易所昨日發布優化ＲＥＩＴｓ發行交易機制的通知，提出要積極推動將基礎設施
ＲＥＩＴｓ納入和港交所互聯互通交易標的；進一步推動擴大基金中的基金（ＦＯＦ）參與投資
基礎設施ＲＥＩＴｓ；推出基礎設施ＲＥＩＴｓ實時指數及ＥＴＦ產品等。
香港成立專責小組促進股票市場流動性
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８月２９日，香港特區政府宣布成立促進股票市場流動性專責小組，以全面分析影響股票市場流
動性的因素，並向行政長官提交改善建議。專責小組將於短期內召開會議。
《證券時報》
Ａ股連續上行，市場信心進一步修復
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昨日，Ａ股市場進一步上行，連續第二個交易日上漲，上證指數漲１﹒２０％，站上３１００點
整數關口，創業板和科創板漲勢可觀，科創５０指數漲幅高達４﹒１２％。
存量房貸利率下調箭在弦上，「因城施策」考驗各方智慧
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近期各銀行的中期業績會上，「存量房貸利率未來走向」幾乎成為高管們的必答題，疊加此前人
行有關商業銀行存量個人住房貸款利率調整的表態由「支持和鼓勵」到「指導」的轉變，「不日
下調存量房貸利率」的市場預期幾乎被推向最高點。
打造粵港澳大灣區國際科技創新中心重要極點
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國務院日前發布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，要求高質量、高標準、高水平
推進河套深港科技創新合作區深圳園區建設，積極主動與香港園區協同發展、優勢互補。
（ｌｃ）
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