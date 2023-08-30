《鍾之日記》８月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



廣州在一線城市中率先宣布實施「認房不認貸」鬆綁樓市，商業銀行下調存量住房貸款利率

亦如箭在弦上，不過地產板塊今日仍下跌。據報大型銀行已獲監管機構批准，即將再次下調人民

幣存款利率，幅度為５至２０個基點，可能最早周五（９月１日）實施，官媒放風降準，寬鬆預

期繼續燃點，盡管如此外資流出勢頭仍然不改，陸股通全日淨流出超過２４﹒６億元人民幣，是

本月第１８個交易日流出。

券商股受監管因素急挫，銀行股亦下跌，幸得科技股支持下，滬綜指全日好淡爭持，收市微

升０﹒０４％，報３１３７﹒１４點，深成指升０﹒２６％，創業板指跌０﹒０５％。兩市全日

成交９８４３億元人民幣，按日減少５﹒１％，跌落萬億元關口。



＊先升後回，港股浮浮又沉沉＊



數據顯示美國７月職位空缺減少，鞏固市場對聯儲局將暫緩加息的預期。８月港股期指今日

結算，港股先升後跌，恒生指數最高曾見１８７４２，最多升２５８點，不過升幅幾近全銷，全

日收報１８４８２，跌１點，２０天線得而復失。主板成交近１０８１億元。技術走勢方面，港

股１９０００關位置有一定阻力，相信需要時間消化，有待整固。



＊打破封鎖回歸５Ｇ？華為新機引關注＊



華為手機官方微博昨日突然宣布開售華為Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ智能手機，令外界大感意

外，據網上實測影片顯示，新手機似乎搭載了海思麒麟９０００ｓ晶片，最高測速平均在

５００Ｍｂｐｓ至８００Ｍｂｐｓ之間，已經超過４Ｇ網速上限。

一時之間，內地自媒體紛紛對華為表達自豪之情，指華為已突破美國的技術封鎖，新手機已

可支援５Ｇ網絡，「國運要起飛了」云云。不過外界亦不要過分興奮。分析指華為新手機晶片可

能只是４Ｇ升級版而不是５Ｇ，也有人認為華為可能只是採用了在制裁生效前向台積電購買的晶

片存貨。

華為手機發表會盛傳將在９月１２日舉行，屆時華為將揭曉手機各項規格及參數，到時是騾

子是馬就自然見分曉。

華為此前遭媒體披露，將採用中芯國際（００９８１）的Ｎ＋１製程，配合華為自行研發的

電子設計自動化（ＥＤＡ）軟體，生產相當於７納米水準的晶片，不過由於晶片良率或低於

５０％，新機出貨量可能只有２００萬至４００萬部左右。中芯全日收升０﹒７％，報

１９﹒２２元；華為同業中興通訊（００７６３）則全日升２％。



＊股市化身ＡＴＭ，碧桂園大折讓配股抵債＊



中國救樓市，住建部、人行、金監總局上周五（２５日）發通知稱要推動落實購買首套房貸

款「認房不認貸」，今日終見有一線城市表態落實，廣州打打響「認房不認貸」第一槍，可申請

貸款的居民家庭更可包括單身人士、境外人士、持人才綠卡人士等，不過，一眾內房股中，除主

力廣州市場的富力地產（０２７７７）漲２﹒４％、合生創展集團（００７５４）升逾１％外，

其餘均表現呆滯，或是受碧桂園（０２００７）大折讓配股所累。

陷入債務危機的碧桂園（０２００７）頻頻展開自救，最新公布向建滔集團（００１４８）

旗下永恒信貸發行３﹒５０６億股股份，相當於擴大後股本１﹒２５％，總代價２﹒７億港元將

抵銷欠認購人的部分融資金額，每股認購價０﹒７７港元，較昨日收市價０﹒９１港元折讓

１５﹒３８％。

另外，碧桂園服務（０６０９８）為楊惠妍捐贈碧服兩成股權予國強公益基金會解畫，碧桂

園服務 首席財務官黃鵬稱看到捐贈後各方面的評論，本身深感痛心。慈善需要長期的物質穩定

保障基礎，基金會作為第一大股東之後，承諾１０年內不會減持相應的股份，保障了碧服大股東

的穩定性，從而可以實現公司定位和發展策略的穩定，使公司有長期穩定的管理機制和管制理念

。

碧桂園今日收挫３﹒３％，報０﹒８８港元，中國恒大（０３３３３）繼續大跌１０％，花

樣年控股（０１７７７）挫４﹒６％，雅居樂（０３３８３）跌２﹒２％。



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