《經濟通通訊社３０日專訊》華為手機官方微博昨日（２９日）突然宣布開售華為Ｍａｔｅ
６０ Ｐｒｏ智能手機，令外界大感意外，據網上實測影片顯示，新手機似乎搭載了海思麒麟
９０００ｓ晶片，最高測速平均在５００Ｍｂｐｓ至８００Ｍｂｐｓ之間，已經超過４Ｇ網速上
限，有人認為華為已突破美國對其封鎖，新手機已可支援５Ｇ網絡，亦有人研判手機晶片只是
４Ｇ升級版而不是５Ｇ。
華為手機發表會盛傳將在９月１２日舉行，屆時華為將揭曉手機各項規格及參數。華為此前
遭媒體披露，將採用中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）的Ｎ＋１製程，配合華為自
行研發的電子設計自動化（ＥＤＡ）軟體，生產相當於７納米水準的晶片，不過由於晶片良率可
能低於５０％，新機出貨量可能只有２００萬至４００萬支左右。
晶片概念大幅拉漲，利揚芯片（滬：６８８１３５）升兩成漲停，泰凌微
（滬：６８８５９１）升１３﹒６％，佰維存儲（滬：６８８５２５）升１２﹒７％，耐科裝備
（滬：６８８４１９）走高１２﹒１％，廣立微（深：３０１０９５）升１２％，電科芯片
（滬：６００８７７）升一成漲停，寒武紀（滬：６８８２５６）升８﹒７％，至於中芯國際Ａ
股則升４﹒７％。（ｅｙ）
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