《經濟通通訊社３０日專訊》近期多個信託產品逾期兌付的中融信託，其第一大股東經緯紡

機（深：０００６６６）臨時停牌兩個交易日後，昨（２９日）晚發公告宣布主動退市。

經緯紡機今日復牌即漲停。

經緯紡機經營情況尚無明顯異常，但昨晚在公告中指出，「由於市場變化，經營面臨重大不

確定性，可能會對公司造成重大影響」，經公司股東中國恒天集團有限公司、中國恒天控股有限

公司提議，並經公司董事會審議通過，公司擬於９月１５日召開臨時股東大會，表決主動終止公

司股票上市。公告還表示，「目前公司無主動退市後重新上市的具體時間計劃」。

經緯紡機為央企中國機械工業集團骨幹企業中國恒天集團的核心成員企業。央企下屬企業主

動退市實屬少見。Ｏｒｉｅｎｔ Ｃａｐｉｔａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ董事總經理Ａｎｄｒｅｗ

Ｃｏｌｌｉｅｒ表示，上市公司受到全球關注，經營狀況不好時會有壓力，經緯紡機此次退市

很可能與中融信託有關。

經緯紡機為內地最早上市的紡織機械企業之一，近年雖持續業績下滑，但整體仍維持盈利，

惟其持有的３７﹒４７％股份的中融信託近期發生「爆雷」事件。中融信託據報有數十款產品逾

期兌付，目前正制定償付計劃，暫未有方案。根據數據提供商Ｕｓｅ Ｔｒｕｓｔ數據，中融信

託今年有２７０筆高收益產品，到期總額為３９５億元人民幣。（ｓｌ）

