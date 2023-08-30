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AH股新聞

30/08/2023 09:05

《互聯互通》滬深推動ＲＥＩＴｓ納入和港交所互聯互通交易標的

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》滬深交易所發布關於優化基礎設施
ＲＥＩＴｓ發行交易機制的通知，明確將進一步推動擴大基金中的基金（ＦＯＦ）參與投資基礎
設施ＲＥＩＴｓ；配合中證監持續推動社保基金、養老金、企業年金、公募基金等機構投資者參
與投資；積極推動將基礎設施ＲＥＩＴｓ納入和港交所互聯互通交易標的，引入境外投資者，提
高市場對外開放水平；研究推出基礎設施ＲＥＩＴｓ實時指數及ＥＴＦ產品，不斷提升二級市場
流動性。
　　此外，關於發售定價安排，通知明確，基金管理人、財務顧問應做好基礎設施ＲＥＩＴｓ的
路演推介、詢價、定價、配售等工作，保障基礎設施ＲＥＩＴｓ首次發售上市後流通份額合理充
裕，合理審慎確定認購價格。
　　關於詢價與認購，通知提出，投資者應根據基礎設施項目評估情況合理報價，不得採取串通
合謀、協商報價等方式故意壓低或抬高價格，不得有其他違反公平競爭、破壞市場秩序等行為。
基金管理人、財務顧問可以根據項目路演情況，以增加承諾條款等形式，合理審慎約定上市特定
期限內網下投資者可交易的份額比例。
　　關於二級市場交易，滬深交易所將優化做市商考核激勵機制，配合落實將基礎設施
ＲＥＩＴｓ做市業務納入證券公司分類評價體系的有關安排，表彰優秀基礎設施ＲＥＩＴｓ做市
商。
　　關於資產評估行為。評估機構應按照規定開展評估工作，合理設置評估參數，審慎確定評估
結果。評估機構應當對評估參數的選取進行獨立判斷，不得完全依賴第三方意見，同時應充分說
明關鍵核心指標的預測依據及合理性，並對不利情形進行壓力測試。（ｌｃ）

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