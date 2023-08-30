《經濟通通訊社３０日專訊》據內媒報道，人民銀行今日下午舉行金融支持民營企業發展工

作推進會。全國工商聯、人民銀行、金融監管總局、中證監、國家外匯局等有關部門負責人、金

融機構代表主要負責人、民營企業代表主要負責人參會。

中證監副主席王建軍會上表示，中證監將及時回應民企關切，落實平台企業常態化監管安排

，依法依規推動符合條件的平台企業在境內外上市，支持符合條件民營企業赴境外上市，利用好

兩個市場、兩種制度。（ｅｙ）

