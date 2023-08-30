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AH股新聞

30/08/2023 12:01

《中國監管》海航集團財務公司獲批解散，立即停止一切經營活動

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家金融監督管理總局日前批復，同意解散海航集團財務有限
公司。海航集團財務有限公司應立即停止一切經營活動，將金融許可證繳回國家金融監督管理總
局北京監管局，並按照法律法規要求辦理相關手續。（ｃｔ）

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