《經濟通通訊社３０日專訊》外電報道指，中國大型銀行已獲監管機構批准，即將再次下調

人民幣存款利率，幅度為５至２０個基點，可能最早周五（９月１日）實施。滬深股市今早高開

，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒２７％，報３１４４﹒４１點，深成指高開０﹒２２％，半

導體股造好，券商、地產股走低。

銀行業年內多次下調存款利率，顯示淨息差收窄壓力巨大，需要採取動作維持資本充足率，

以支持規模擴張和金融穩定。

國務院總理李強昨日（２９日）下午會見美國商務部長雷蒙多，李強指出，中方願同美方加

強經貿領域對話合作，推動兩國經貿關係健康發展，希望美方同中方相向而行。雷蒙多表示，美

國無意遏制中國發展，不尋求同中國脫勾，願同中方保持溝通，加強在人工智能、氣候變化、打

擊芬太尼等領域合作。雷蒙多並透露，中方官員要求美方降低關稅、削減出口管制，撤銷對某些

對外投資的限制等，但她一律拒絕有關要求。

美銀分析師發表報告指，中國已出台的提振資本市場舉措不足以扭轉信心或決定市場方向，

如果中國在未來數周不出台更多實質性寬鬆政策，中國經濟和市場可能在第四季和明年第一季面

臨更大的下行壓力，將建議投資者在今年餘下時間提高對中國股票的防禦性倉位。

人民銀行今日進行３８２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放８１０億元。人行

連續三天放水，累投放６５３０億元。（ｅｙ）

