《經濟通通訊社３０日專訊》外電報道指，中國大型銀行已獲監管機構批准，即將再次下調

人民幣存款利率，幅度為５至２０個基點，可能最早周五（９月１日）實施。寬鬆預期繼續燃點

，銀行股持續挫，而外資流出勢頭仍然不改，幸得科技股支持下，滬綜指半日收升０﹒０６％，

報３１３７﹒７２點，深成指揚０﹒３３％，創業板指升０﹒１２％。

兩市半日成交６４２４億元（人民幣．下同），較上日（２９日）同時段成交增長２﹒６％

，外資繼續外流，陸股通淨流出８﹒８２億元。

美國商務部長雷蒙多在訪華期間透露，中方官員要求美方降低關稅、削減出口管制，撤銷對

某些對外投資的限制等，但她一律拒絕有關要求。雷蒙多又表示，美國企業向她反映中國愈來愈

不宜投資，要面臨的不確定性風險包括監管問題、反間諜法定義、知識產權被竊取及與國企競爭

等。中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應指，大多數在中國有業務的美國企業都希望留在中國，強

調中國正在積極推進高水平的對外開放，中國開放的大門只會愈開愈大。



＊房貸寬鬆加碼，銀行股疲軟＊



廣州市政府宣布即日實行首套住房「認房不認貸」政策，是首個表態落實該項政策的一線城

市，加上存量房貸利率下調政策正在醞釀中，銀行房貸部門料進一步承壓，六大行Ａ股受挫，建

設銀行（滬：６０１９３９）跌１﹒２％，中國銀行（滬：６０１９８８）、工商銀行

（滬：６０１３９８）跌１﹒１％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌１％，交通銀行

（滬：６０１３２８）跌０﹒７％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒６％。

不過地產股則未受政策提振所顯著刺激，在碧桂園（０２００７）配股抵債消息影響下走勢

個別，大悅城（深：００００３１）跌１﹒９％，華僑城Ａ（深：００００６９）、金地集團

（滬：６００３８３）跌０﹒９％，而招商蛇口（深：００１９７９）升１﹒６％，保利發展

（滬：６０００４８）升１﹒１％，萬科Ａ（深：０００００２）揚０﹒４％。



＊華為新機或突破５Ｇ，晶片股活躍＊



華為突開售華為Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ智能手機，據網上實測影片顯示，新手機似乎搭載

了海思麒麟９０００ｓ晶片，最高測速平均在５００Ｍｂｐｓ至８００Ｍｂｐｓ之間，已經超過

４Ｇ網速上限，有人猜測華為新手機是否已可支援５Ｇ網絡。華為手機發表會盛傳將在９月１２

日舉行，屆時華為將揭曉手機各項規格及參數。

被指協助華為生產晶片的中芯國際（滬：６８８９８１）股價半日升３﹒４％，其他晶片概

念亦拉漲，利揚芯片（滬：６８８１３５）、德邦科技（滬：６８８０３５）升兩成漲停，佰維

存儲（滬：６８８５２５）升１２﹒１％，耐科裝備（滬：６８８４１９）走高１０﹒８％，廣

立微（深：３０１０９５）升１０﹒５％，寒武紀（滬：６８８２５６）升７﹒２％。（ｅｙ）

