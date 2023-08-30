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AH股新聞

30/08/2023 15:07

《Ａ股行情》好淡爭持滬指收升０﹒０４％成交回落，券商跌幅居前

　　《經濟通通訊社３０日專訊》廣州在一線城市中率先宣布實施「認房不認貸」鬆綁樓市，商
業銀行下調存量住房貸款利率亦如箭在弦上，不過地產板塊今日仍下跌。據報大型銀行已獲監管
機構批准，即將再次下調人民幣存款利率，幅度為５至２０個基點，可能最早周五（９月１日）
實施，官媒放風降準，寬鬆預期繼續燃點，盡管如此外資流出勢頭仍然不改，陸股通全日淨流出
超過２４﹒６億元（人民幣．下同），是本月第１８個交易日流出。
　　券商股受監管因素急挫，銀行股亦下跌，幸得科技股支持下，滬綜指全日好淡爭持，收市微
升０﹒０４％，報３１３７﹒１４點，深成指升０﹒２６％，創業板指跌０﹒０５％。兩市全日
成交９８４３億元，按日減少５﹒１％，跌落萬億元關口。
　
＊量化部門或迎新監管，券商股緊張＊
　
　　周一（２８日）Ａ股上演大幅高開超５％後即斷崖跳水，全日升幅只有約１％的「史詩級」
行情，有人質疑量化基金就是當日砸盤的主力。據傳有關部門將召集量化基金去青島開會，相關
的規範制度也將在１０月份之前出台，有內媒引述機構人士指收到過針對本周一行情的電話問詢
，不過也有量化團隊表示未收到類似的通知。
　　券商股跌幅居前，錦龍股份（深：０００７１２）跌停，山西證券（深：００２５００）跌
９﹒３％，華鑫股份（滬：６００６２１）跌９％，中信証券（滬：６０００３０）跌３﹒５％
，中原證券（滬：６０１３７５）跌３％，申萬宏源（深：０００１６６）跌２﹒６％。
　　監管當局為提振經濟救樓市，向銀行房貸部門開刀，銀行淨利差料進一步承壓，六大行Ａ股
偏軟，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１﹒１％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌０﹒９％
，建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒８％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）軟０﹒４％，交
通銀行（滬：６０１３２８）跌０﹒４％，農業銀行（滬：６０１２８８）無升跌。
　
＊華為新機刺激，晶片股受鼓舞＊
　
　　華為突開售華為Ｍａｔｅ　６０　Ｐｒｏ智能手機，據網上實測影片顯示，新手機最高測速
已經超過４Ｇ網速上限，有人猜測華為新手機是否已可支援５Ｇ網絡。華為手機發表會盛傳將在
９月１２日舉行，屆時華為將揭曉手機各項規格及參數。
　　被指協助華為生產晶片的中芯國際（滬：６８８９８１）股價全日升３﹒８％，其他晶片概
念亦拉漲，利揚芯片（滬：６８８１３５）、德邦科技（滬：６８８０３５）升兩成漲停，耐科
裝備（滬：６８８４１９）走高１１﹒７％，佰維存儲（滬：６８８５２５）升１１﹒６％，廣
立微（深：３０１０９５）升１１％，寒武紀（滬：６８８２５６）升９﹒５％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３７８８﹒５１　　－０﹒０４　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１３７﹒１４　　＋０﹒０４　　　　４１４７﹒２９　　
　　上證Ａ股指數　　３２８８﹒９１　　＋０﹒０４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０４８２﹒５０　＋０﹒２６　　　　５６９６﹒２０　　
　　深圳創業板指數　２１１７﹒１３　　－０﹒０５　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２５２﹒７３　　－０﹒９３　　　　　１﹒１７　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１５７﹒４１　　－０﹒０５　　　　　０﹒４３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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