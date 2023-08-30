《經濟通通訊社３０日專訊》廣州在一線城市中率先宣布實施「認房不認貸」鬆綁樓市，商

業銀行下調存量住房貸款利率亦如箭在弦上，不過地產板塊今日仍下跌。據報大型銀行已獲監管

機構批准，即將再次下調人民幣存款利率，幅度為５至２０個基點，可能最早周五（９月１日）

實施，官媒放風降準，寬鬆預期繼續燃點，盡管如此外資流出勢頭仍然不改，陸股通全日淨流出

超過２４﹒６億元（人民幣．下同），是本月第１８個交易日流出。

券商股受監管因素急挫，銀行股亦下跌，幸得科技股支持下，滬綜指全日好淡爭持，收市微

升０﹒０４％，報３１３７﹒１４點，深成指升０﹒２６％，創業板指跌０﹒０５％。兩市全日

成交９８４３億元，按日減少５﹒１％，跌落萬億元關口。



＊量化部門或迎新監管，券商股緊張＊



周一（２８日）Ａ股上演大幅高開超５％後即斷崖跳水，全日升幅只有約１％的「史詩級」

行情，有人質疑量化基金就是當日砸盤的主力。據傳有關部門將召集量化基金去青島開會，相關

的規範制度也將在１０月份之前出台，有內媒引述機構人士指收到過針對本周一行情的電話問詢

，不過也有量化團隊表示未收到類似的通知。

券商股跌幅居前，錦龍股份（深：０００７１２）跌停，山西證券（深：００２５００）跌

９﹒３％，華鑫股份（滬：６００６２１）跌９％，中信証券（滬：６０００３０）跌３﹒５％

，中原證券（滬：６０１３７５）跌３％，申萬宏源（深：０００１６６）跌２﹒６％。

監管當局為提振經濟救樓市，向銀行房貸部門開刀，銀行淨利差料進一步承壓，六大行Ａ股

偏軟，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１﹒１％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌０﹒９％

，建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒８％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）軟０﹒４％，交

通銀行（滬：６０１３２８）跌０﹒４％，農業銀行（滬：６０１２８８）無升跌。



＊華為新機刺激，晶片股受鼓舞＊



華為突開售華為Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ智能手機，據網上實測影片顯示，新手機最高測速

已經超過４Ｇ網速上限，有人猜測華為新手機是否已可支援５Ｇ網絡。華為手機發表會盛傳將在

９月１２日舉行，屆時華為將揭曉手機各項規格及參數。

被指協助華為生產晶片的中芯國際（滬：６８８９８１）股價全日升３﹒８％，其他晶片概

念亦拉漲，利揚芯片（滬：６８８１３５）、德邦科技（滬：６８８０３５）升兩成漲停，耐科

裝備（滬：６８８４１９）走高１１﹒７％，佰維存儲（滬：６８８５２５）升１１﹒６％，廣

立微（深：３０１０９５）升１１％，寒武紀（滬：６８８２５６）升９﹒５％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７８８﹒５１ －０﹒０４

上證綜合指數 ３１３７﹒１４ ＋０﹒０４ ４１４７﹒２９

上證Ａ股指數 ３２８８﹒９１ ＋０﹒０４

深證成份指數 １０４８２﹒５０ ＋０﹒２６ ５６９６﹒２０

深圳創業板指數 ２１１７﹒１３ －０﹒０５

上證Ｂ股指數 ２５２﹒７３ －０﹒９３ １﹒１７

深證Ｂ股指數 １１５７﹒４１ －０﹒０５ ０﹒４３

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