《經濟通通訊社３０日專訊》中央紀委國家監委今日接連通報對３名中管幹部的處分，其中

中央統戰部原副部長、國家宗教事務局原局長崔茂虎、寧夏回族自治區黨委原副書記、銀川市委

原書記姜志剛，被開除黨籍和公職，移送檢察機關依法審查起訴；落馬前已退休數年的重慶市人

大常委會原黨組副書記、副主任，市總工會原主席鄭洪則被開除黨籍，移送檢察機關依法審查起

訴。

通報顯示，５７歲的崔茂虎嚴重違紀違法問題包括：違規佔用耕地搞政績工程；長期接受可

能影響公正執行公務的宴請、旅遊等活動安排；違規收受禮品禮金，縱容、默許親屬和其他特定

關係人利用其職務影響協調承攬業務獲利，大搞權色、錢色交易；違規干預和插手司法活動；利

用職務便利為他人在工程承攬、幹部任用等方面謀利，並非法收受巨額財物等。崔茂虎長期在雲

南工作，２０２２年初才升任統戰部副部長、國家宗教事務局局長，今年３月受查。

６３歲的姜志剛嚴重違紀違法問題包括：大肆接受和組織可能影響公正執行公務的宴請及旅

遊活動，違規使用財政資金建設樓堂館所；違規干預原管理單位人事安排，在幹部選拔任用工作

中為他人謀取利益；違規收受禮品禮金，利用職權為本人及親友低價購房，違規幫助親屬入股私

營企業；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨

額財物等。姜志剛２０１７年４月空降寧夏，同年６月出任銀川市委書記，任內最受爭議的「政

績」是爛尾的西北第一高塔－－絲路明珠塔。

６８歲的鄭洪嚴重違紀違法問題包括：違背黨中央關於工會工作決策部署，將黨和國家的榮

譽私相授受；違規接受私營企業主安排的宴請和打高爾夫球活動，違規組織公款宴請；在幹部職

務晉升等工作中為他人謀取利益；違規收受禮金，利用職權為親屬經營活動謀取利益；違規干預

和插手司法活動；利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物

等。（ｓｌ）

