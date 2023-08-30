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AH股新聞

30/08/2023 13:49

【樓市鬆綁】廣州實行「認房不認貸」，境外人士當地買房亦享優惠

　　《經濟通通訊社３０日專訊》廣州在一線城市中率先宣布實施「認房不認貸」，廣州多家銀
行隨即表示，嚴格執行新通知精神，具體執行時間及措施仍在研究中。　
　　廣州市政府今日發布通知，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品
住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構
均按首套住房執行住房信貸政策。
　　廣州市住建局隨後解讀通知稱，申請貸款的居民家庭包括戶籍家庭、非戶籍家庭、單身人士
、境外人士、持人才綠卡人士等不屬於法人單位的購房人。戶籍家庭和非戶籍家庭含借款申請人
、配偶及共同生活的未成年子女。居民家庭住房套數，是以廣州市不動產登記機構提供的廣州市
自然人不動產信息查詢結果顯示居民家庭（含所有家庭成員）已擁有住房套數核算。居民家庭名
下在廣州市無住房的，購買普通商品住房或非普通商品住房的首付款，按不低於購買首套住房的
最低比例執行，不再區分是否有住房貸款（含商業性住房貸款和公積金住房貸款）記錄以及住房
貸款是否還清，住房貸款利率享受購買首套住房的利率。
　
＊８月１８日零時後簽貸款合同按新政策執行＊
　
　　政策執行時點以《住房城鄉建設部　中國人民銀行　金融監管總局關於優化個人住房貸款中
住房套數認定標準的通知》（建房［２０２３］５２號）印發時間２０２３年８月１８日為界。
２０２３年８月１８日零時前簽訂個人住房貸款合同的，按原政策執行；２０２３年８月１８日
零時後簽訂個人住房貸款合同的，按新政策執行。（ｓｌ）

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