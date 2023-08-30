《經濟通通訊社３０日專訊》廣州市政府今日宣布實行「認房不認貸」，是首個落實該政策

的一線城市。此前中央部委發文推動「認房不認貸」，但在「一城一策」下各地推出的政策仍由

當地政府決定，廣州市政府的正式官宣，可謂是一個標誌性進展。

同策研究院研究總監宋紅衛認為，廣州取消「認房又認貸」政策，對於十多個還在執行該政

策的二線城市來說，有一定的引導意義，預計這些城市不久也會跟進該政策；四大一線城市其餘

三城北京、上海、深圳預計也將有所表態，但北上深樓市「冷熱不均」而非全面遇冷，即使出台

政策，也是「一緊一鬆有保有壓」的雙向政策。



＊廣州樓市壓力大，實施新政後樓價風險較可控＊



至於為何一線城市之中廣州會率先實施「認房不認貸」，仲量聯行大中華區首席經濟學家龐

溟認為，廣州房價在一線城市中相對穩定，實施政策後房價過熱風險不高，比較可控；而其作為

省會城市，可以吸納全省購房需求，特別是改善型購房需求。他並認為，該政策要與「房住不炒

」政策做權衡，效果如何需要時間觀察；一線城市同時下猛藥的話，房價有超反彈風險。

宋紅衛則指出，廣州樓市壓力大，廣州新房市場在３月後成交規模逐月下降，預計８月份僅

成交３５００套左右，環比７月下降４１％，同比下降５３％；庫存壓力較大，新房住宅庫存超

過１２萬套，去化周期超過１６個月。

「認房認貸」政策是在２０１０年５月房地產市場活躍時期提出，２０１０年７月１５日，

北京成為首個執行城市，至今已經實行滿１３年。目前除了京滬深外，還有長沙、西安、成都、

重慶、武漢、廈門、青島、寧波、福州、石家莊、合肥、珠海等二線城市執行。（ｓｌ）

