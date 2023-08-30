【ＦＯＣＵＳ】對華科技戰前鋒之一、美國商務部長雷蒙多（Ｇｉｎａ

Ｒａｉｍｏｎｄｏ）到訪北京之際，２０１９年起連遭華府多輪制裁的華為，周二（２９日）出

其不意上架最新旗艦級手機Ｍａｔｅ６０ Ｐｒｏ，驟然回歸的「麒麟９０００Ｓ」國產晶片被

指是精準「秀肌肉」，恐預示中美以半導體為前沿的高科技領域競爭，進入新一章。



＊突襲式開售新機Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ＊



還記得２０１１年１月，時任美國國防部長蓋茨（Ｒｏｂｅｒｔ Ｇａｔｅｓ）訪華，獲時

任國家主席胡錦濤親口證實，中國已首次試飛隱形戰機「殲２０」嗎？去年１０月親自操刀對華

先進半導體製造設備出口限制的雷蒙多，或同樣沒想到，自２０１９年５月起遭至少四輪圍堵封

殺的華為，不單自研晶片王者歸來，更據報實現７納米製程量產。

不同於蘋果周二預告將於９月１２日發布ｉＰｈｏｎｅ１５系列，手機出貨量從２０１９年

巔峰時期的逾２﹒４億部，暴挫至去年３０００萬部邊緣的華為，跳過傳統的「預告－發布－開

售」模式，同日突然在官方商城開售Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ。

上載的宣傳片主題為「致敬奔騰不息的力量」，冥冥中回應２０２０年５月遭美國第三輪制

裁（禁止使用美國技術的晶片製造商向華為及其１１４家附屬公司未經許可供貨）後，「除了勝

利，我們已經無路可走」的誓言，而主打色「雅山青」則呼應宣傳片中的雅魯藏布江「面對急彎

，奔湧向前」意境。



＊自力更生突破晶片全產業鏈＊



今次Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ的最大看點，除了看齊ｉＰｈｏｎｅ１４的衛星通話功能、

Ｈａｒｍｏｎｙ ＯＳ４操作系統、接入盤古人工智慧大模型外，最矚目的當屬其搭載的支持

５Ｇ的「麒麟９０００Ｓ」國產晶片。

眾所周知，被任正非稱為華為生存「備胎」的晶片設計公司海思，曾位列全球半導體供應商

Ｔｏｐ１０，但華府先是２０２０年５月切斷台積電、三星為其代工的「曲線救國」後路，接著

去年１０月再對先進半導體製造設備實施新出口限制，隨後日本、荷蘭相繼宣布分別自７月、９

月起限制生產設備╱原料、ＤＵＶ光刻機（之前已限制最尖端的ＥＵＶ）對中國出口。

換言之，美國從晶片設計、材料、製程全方位圍堵華為，卻無阻「麒麟９０００Ｓ」晶片歸

來，或意味華為已經自力更生突破半導體全產業鏈，從通訊設備巨頭到智能手機王者，續進化至

半導體新星。



＊代工方惹猜測，華府難罷休＊



現時的一大懸念是，在美國嚴防死守中國突破１４納米及以下先進製程的背景下，「麒麟

９０００Ｓ」是如何實現傳聞中的７納米量產？鑑於蘋果最新Ｍ３晶片在台積電３納米製程的良

率據報僅５５％，如何評估「麒麟９０００Ｓ」代工的良率，從未來Ｍａｔｅ６０ Ｐｒｏ的銷

量或可窺端倪。

無論如何，華為再次出發，借「麒麟９０００Ｓ」晶片尋找新生，勢將成為豪擲５２７億美

元扶持本土半導體研究生產的拜登政府的眼中釘，恐預示中美高科技領域競爭即將進入更激烈的

新一章。

