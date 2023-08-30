《經濟通通訊社３０日專訊》財政部發布２０２３年上半年中國財政政策執行情況報告。在

展望部分，報告提出，下半年，加力提效實施好積極的財政政策。加強經濟財政運行監測和形勢

分析，密切跟蹤地方和部門預算執行情況，用好財政資金直達機制，合理加快財政支出進度，全

面提升資金支付效率，推動各項財稅政策盡早落地見效；延續、優化、完善並落實好減稅降費政

策，支持民營企業、中小微企業和個體工商戶發展，堅決整治亂收費、亂罰款、亂攤派，支持解

決政府拖欠企業帳款問題；加快地方政府專項債券發行使用，研究擴大投向領域和用作項目資本

金範圍，持續加強專項債券項目儲備和投後管理，提升專項債券資金使用效益，引導帶動社會投

資；加強財政、貨幣等政策的協調配合，強化預期管理，更好發揮協同效應。



＊支持做強做優實體經濟，穩住外貿外資基本盤＊



財政部又表示，下半年將支持做強做優實體經濟。確保研發費用加計扣除等惠企創新政策應

享盡享，引導更多中小企業向專精特新方向發展；研究深化財政科技經費分配使用機制改革，不

斷提升科技投入效能；堅持把製造業高質量發展作為重中之重，強化創新驅動，加大關鍵核心技

術攻關保障力度，研究支持先進製造業發展的相關政策，打造現代化產業體系；健全鄉村振興投

入機制，堅決守牢確保糧食安全、防止規模性返貧等底線，紮實推進鄉村發展、鄉村建設等重點

任務。落實區域重大戰略，增強區域發展協調性均衡性；用好外經貿發展專項資金等政策，支持

穩住外貿外資基本盤。（ｓｌ）

