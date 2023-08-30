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AH股新聞

30/08/2023 15:45

《央行動態》人行：加緊制定撐民企政策，持續提高民企貸款佔比

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據內媒報道，人民銀行今日下午舉行金融支持民營企業發展工
作推進會。全國工商聯、人民銀行、金融監管總局、證監會、國家外匯局等有關部門負責人、金
融機構代表主要負責人、民營企業代表主要負責人參會。
　　人民銀行金融市場司副司長馬賤陽在會上透露，有關部門正抓緊制定金融支持民營企業發展
有關政策文件，明確一個目標，即持續提高民營企業貸款佔比，努力做到金融對民營企業的支持
與民營企業對經濟發展的貢獻相適應。要求金融機構制定民營企業年度服務目標，加大民營企業
服務方面的績效考核權重，大力拓展針對民營企業首貸戶。
　　據報文燦股份（滬：６０３３４８）、亨通集團、天順風能（深：００２５３１）、德青源
、好米動力等５家民營企業主要負責人，以及工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、
建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、中信銀行（００９９８）
（滬：６０１９９８）、北京銀行（滬：６０１１６９）、中國信保等５家金融機構負責人在會
上發言。
　　參會銀行還包括興業銀行（滬：６０１１６６）、民生銀行（０１９８８）
（滬：６０００１６）、光大銀行（０６８１８）（滬６０１８１８）、交通銀行
（０３３２８）（滬：６０１３２８）、平安銀行（深：０００００１）、中國銀行
（０３９８８）（滬：６０１９８８）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、廣發
銀行、郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）、招商銀行（０３９６８）
（滬：６０００３６）、華夏銀行（滬：６０００１５）等。參會企業則還有新希望
（深：０００８７６）、冠群信息、國能日新（深：３０１１６２）、星際榮耀、龍湖集團
（００９６０）、新城控股（滬：６０１１５５）等。（ｓｌ）

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