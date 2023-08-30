《經濟通通訊社３０日專訊》凱萊英（０６８２１）（深：００２８２１）公布，截至６月
３０日止中期盈利約１６﹒９億元（人民幣．下同），跌３％，每股盈利４﹒６５元，不派中期
股息。
該集團指，收入４５﹒９６億元，跌８﹒７％，毛利２４﹒３億元，升２﹒７％，毛利率
５２﹒８％，升５﹒９個百分點，因境外銷售佔業務總量８４％，而匯率波動對毛利率有積極影
響，以及大訂單項目毛利率提升較多。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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30/08/2023 07:53
《國企紅籌》凱萊英（０６８２１）中期盈利跌３％，不派息
《經濟通通訊社３０日專訊》凱萊英（０６８２１）（深：００２８２１）公布，截至６月
３０日止中期盈利約１６﹒９億元（人民幣．下同），跌３％，每股盈利４﹒６５元，不派中期
股息。
該集團指，收入４５﹒９６億元，跌８﹒７％，毛利２４﹒３億元，升２﹒７％，毛利率
５２﹒８％，升５﹒９個百分點，因境外銷售佔業務總量８４％，而匯率波動對毛利率有積極影
響，以及大訂單項目毛利率提升較多。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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