《經濟通通訊社３０日專訊》凱萊英（０６８２１）（深：００２８２１）公布，截至６月

３０日止中期盈利約１６﹒９億元（人民幣．下同），跌３％，每股盈利４﹒６５元，不派中期

股息。

該集團指，收入４５﹒９６億元，跌８﹒７％，毛利２４﹒３億元，升２﹒７％，毛利率

５２﹒８％，升５﹒９個百分點，因境外銷售佔業務總量８４％，而匯率波動對毛利率有積極影

響，以及大訂單項目毛利率提升較多。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

