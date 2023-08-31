《經濟通通訊社３１日專訊》中州證券（０１３７５）（滬：６０１３７５）公布，截至６
月３０日止中期純利約１﹒７億元（人民幣．下同），去年同期虧損１﹒２億元，每股盈利４分
，不派中期股息。
該集團指，收入１０﹒５億元，升３２﹒８％，扣除非經常性損益之純利１﹒６億元，去年
同期虧損１﹒３億元。加權平均淨資產收益率１﹒２１％，升２﹒１３個百分點，於６月底資產
負債比率６７﹒５２％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載
31/08/2023 07:53
《國企紅籌》中州證券（１３７５）中期虧轉賺１﹒７億人幣不派息
《經濟通通訊社３１日專訊》中州證券（０１３７５）（滬：６０１３７５）公布，截至６
月３０日止中期純利約１﹒７億元（人民幣．下同），去年同期虧損１﹒２億元，每股盈利４分
，不派中期股息。
該集團指，收入１０﹒５億元，升３２﹒８％，扣除非經常性損益之純利１﹒６億元，去年
同期虧損１﹒３億元。加權平均淨資產收益率１﹒２１％，升２﹒１３個百分點，於６月底資產
負債比率６７﹒５２％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰