《經濟通通訊社３１日專訊》民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）公布，截至６

月３０日止中期盈利２３７﹒８億元（人民幣．下同），跌３﹒５％，每股盈利４６分，不派中

期股息。

該集團指，收入６９８﹒７億元，跌３﹒９％，其中利息淨收入跌６﹒４％，非利息收入升

３﹒５％，信用減值損失２２２億元，跌７﹒３％，淨利差１﹒４１％，不良貸款率１﹒５７％

，資本充足比率１２﹒６９％。（ｗｈ）



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