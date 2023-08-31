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AH股新聞

31/08/2023 07:53

民生銀行（０１９８８）中期盈利２３８億人幣跌４％，不派息

　　《經濟通通訊社３１日專訊》民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）公布，截至６
月３０日止中期盈利２３７﹒８億元（人民幣．下同），跌３﹒５％，每股盈利４６分，不派中
期股息。
　　該集團指，收入６９８﹒７億元，跌３﹒９％，其中利息淨收入跌６﹒４％，非利息收入升
３﹒５％，信用減值損失２２２億元，跌７﹒３％，淨利差１﹒４１％，不良貸款率１﹒５７％
，資本充足比率１２﹒６９％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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