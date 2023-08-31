《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國務院國資委主任張玉卓主持召開國有企

業經濟運行第四次圓桌會議，詳細了解高端裝備製造、發電、通信、水運、化工、商貿等行業中

央企業經濟運行情況、面臨的挑戰問題，聽取企業下一步工作安排及意見建議，研究細化工作舉

措，幫助企業協調解決實際困難。

張玉卓強調，要依靠創新打開發展新空間，深刻把握戰略性新興產業發展特徵，圍繞強化技

術攻關、優化產業組織、集聚產業要素、培育產業生態、激發人才活力等關鍵著力點，有效發揮

主體支撐和融通帶動作用，強化與產業鏈上各類所有制企業協同合作，抓緊打造一批具有國際競

爭力的戰略性新興產業集群和產業領軍企業。要堅持正確政績觀、發展觀，強化高風險業務管控

，壓實安全生產責任，防範化解重大風險，真正把效益做實，不斷提升企業價值創造能力。

會上，６家中央企業負責人介紹了當前企業生產經營、戰略性新興產業發展情況。張玉卓認

真聽取大家發言，對企業準確研判行業發展趨勢，搶抓訂單、壓縮成本、管控風險取得的成效給

予充分肯定，圍繞企業當前在集成電路、化工新材料、新一代通信技術、生物醫藥、工業母機、

綠色能源等領域發展遇到的問題與大家深入交流，表示國務院國資委將對企業反映的問題、提出

的建議，分類梳理研究，建立工作台帳，完善政策措施，加快推動解決，以更大力度鼓勵支持企

業敢投、敢闖、敢幹。

