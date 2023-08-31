《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》商務部舉行例行記者會，新聞發言人束珏

婷就美國商務部長雷蒙多訪華表示，中美雙方同意在兩國商務部間建立多層級溝通渠道，加強在

經貿領域的溝通。一是王文濤部長與雷蒙多部長同意保持經常性溝通，遇到重要問題及時直接討

論，每年至少會見一次；二是雙方將成立由副部長級和司局級官員組成的工作組，每年召開兩次

副部長級會議，並邀請雙方企業代表參加。工作組將聚焦兩國工商界關切，致力於共同探討解決

具體商業問題的辦法；三是雙方啟動了出口管制信息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改

善溝通的機制。雙方將按照各自法律就出口管制信息進行交流，機制將有助於兩國政府加強對彼

此出口管制政策的了解和溝通，表達雙方企業關切。

束珏婷說，上述溝通渠道的建立，為兩國商務部門間就各自關注的經貿問題開展機制化、常

態化討論提供了重要平台。是雙方穩定中美經貿關係，努力為工商界開展務實合作，營造良好環

境的重要舉措。



＊中方：美企冀擴大在華業務，惟最大風險是中美關係不穩定＊



束珏婷表示，此外，雙方討論並同意兩國專家將就強化行政許可過程中的商業秘密和保密商

務信息保護問題進行技術磋商。另外，王文濤部長與雷蒙多部長就彼此關心的經貿領域問題，開

展了理性、務實、專業的深入交流。中方就美對華３０１關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧

視性補貼、制裁中國企業等議題表達嚴正關切。強調泛化國家安全不利於正常經貿往來，實施單

邊保護主義措施不符合市場規則和公平競爭原則，只會損害全球產業鏈、供應鏈安全穩定，損害

企業開展經貿合作的預期，破壞合作氛圍。

束珏婷還指出，「近期包括美資企業在內的一些外資企業向我們反映，他們深耕中國市場幾

十年，很希望擴大在華業務，而當前影響在華投資和運營的最大風險就是，中美關係大大增加了

企業預期的不穩定性。」

束珏婷表示，「我們認為最好的去風險方式就是回到兩國元首巴厘島會晤共識，使中美經貿

關係重回健康穩定的發展軌道，充分發揮雙邊經貿關係的壓艙石作用，穩定企業預期，增強企業

開展貿易投資合作的信心。」



＊首７月中國實際利用美資金額同比增長２５﹒５％＊



束珏婷強調，中國將始終堅持改革開放的基本國策，始終致力於打造市場化、法治化、國際

化一流營商環境。今年１－７月，中國實際利用美資金額同比增長２５﹒５％，顯示了外資企業

對中國營商環境的信心。近期中國國務院出台了《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投

資力度意見》，提出了６方面２４條政策措施，目的就是為外國投資者營造更優的投資環境。目

前商務部正會同各部門各地方抓緊推動落地見效。

