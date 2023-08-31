《經濟通通訊社３１日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，彭毅因

退休，已於今日提出辭去董事會副董事長、執行董事，董事會安全、健康及環保委員會主席和戰

略規劃委員會委員職務，即日起生效。

彭毅與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須提請公司股東垂注。（ｈｐ）

