《經濟通通訊社３１日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，彭毅因
退休，已於今日提出辭去董事會副董事長、執行董事，董事會安全、健康及環保委員會主席和戰
略規劃委員會委員職務，即日起生效。
彭毅與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須提請公司股東垂注。（ｈｐ）
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31/08/2023 18:06
《國企紅籌》中煤能源：彭毅因退休辭任副董事長，今日起生效
《經濟通通訊社３１日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，彭毅因
退休，已於今日提出辭去董事會副董事長、執行董事，董事會安全、健康及環保委員會主席和戰
略規劃委員會委員職務，即日起生效。
彭毅與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須提請公司股東垂注。（ｈｐ）
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