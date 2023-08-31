《經濟通通訊３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平對四川涼山州金陽縣山洪災害作出重要指示

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８月２１日凌晨，四川涼山州金陽縣因強降雨突發山洪，造成沿江高速ＪＮ１標段項目部鋼筋加

工場部分人員死亡、失聯。獲悉相關情況後，國家主席習近平作出重要指示，要求全力搜尋失聯

人員，全面開展調查，加強安全監管，確保人民群眾生命財產安全。



央企控股上市公司共築市場信心牆

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被譽為「壓艙石」的央企控股上市公司正積極落實「活躍資本市場，提振投資者信心」要求，石

油、電信、航運等行業公司拿出真金白銀，掀起回購、分紅、增持熱潮。



國資委：在戰略性新興產業持續發力

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國務院國資委主任張玉卓日前主持召開國有企業經濟運行第四次圓桌會議時表示，要保持推動高

質量發展的定力，加快推動傳統產業轉型升級，在戰略性新興產業優布局、上規模、提水平上持

續發力、久久為功。





《上海證券報》



Ａ股上市公司「期中考」穩中提質

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據統計，截至８月３０日晚１０時，Ａ股５２７７家上市公司中，已有５２６３家公司完成

２０２３年半年報披露。其中，４２４８家公司實現盈利，占比為８０﹒７１％，較去年同期降

低約１﹒６個百分點；整體營收同比增長２﹒５７％，淨利潤同比略降４﹒２９％。



服貿會持續深化務實合作

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服務業和服務貿易是中國新一輪高水平開放的重點。２０２３年服貿會即將開幕，專家認為，這

場國際性、綜合型交易會，將在促進中國服務業對外開放、深化服務貿易國際交流合作、推動全

球服務經濟發展方面發揮積極作用。



推動多元化融資渠道及多層次資本市場體系建設

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東方證券董事長金文忠在接受採訪時表示，對於投資端改革而言，引導長期資金入市迫在眉睫，

長期資金入市可以提供穩定的資金來源，有助於減少市場的波動性。金文忠建議，加大券商私募

股權基金的發展力度。





《證券時報》



穩健業績夯實基本盤，上市公司高質量發展韌性強

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截至８月３０日晚間，Ｗｉｎｄ數據顯示，已披露半年度業績的５１５８家公司合計實現總營收

３３﹒８６萬億元人民幣，同比增長１﹒２％；合計淨利潤２﹒９萬億元人幣，與去年同期基本

相當。面對複雜多變的市場環境，Ａ股公司內生動能繼續鞏固。



銀行半年報透露積極信號

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隨著上市銀行２０２３年半年報陸續披露，銀行業的共同處境及其對經濟轉型的思考和行動「水

落石出」。共同處境是，在經濟增長動力切換背景下，銀行客戶資產負債表從「擴表」轉向「調

表」，這趨勢性變化既帶來新挑戰，也帶來新機遇。



廣州深圳同日官宣「認房不認貸」

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為更好滿足剛性和改善性住房需求，優化調控政策，廣州市政府辦公廳３０日發布關於優化廣州

個人住房貸款中住房套數認定標準的通知。同日，深圳市亦發布關於優化深圳市個人住房貸款中

住房套數認定標準的通知。（ｌｃ）

